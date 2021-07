Rebel Moon è il nuovo film di Zack Snyder per Netflix

Dopo aver diretto Army of the Dead (date un occhiata al nostro incontro con il regista a questo articolo) per Netflix, Zack Snyder torna dallo streamer per il suo prossimo film intitolato Rebel Moon, un epico fantasy sci-fi.

Ciò che sappiamo su Rebel Moon

La storia di Rebel Moon è ambientata su una colonia pacifica ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico Reggente Balisarius. Le persone disperate inviano una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.

Insieme a Zack Snyder lavorano su Rebel Moon Shay Hatten (già sceneggiatore di Army of the Dead) e Kurt Johnstad (co-sceneggiatore di 300). Inoltre Zack Snyder produrrà il film insieme a sua moglie Deborah Snyder.

Secondo quanto dichiarato da Snyder a The Hollywood Reporter, il film è ispirato al suo amore per Akira Kurosawa e per i film di Star Wars:

“Questo sono io, che sono cresciuto come fan di Akira Kurosawa e come fan di Star Wars. È il mio amore per la fantascienza. Sarà un’avventura gigantesca. La mia speranza è che anche questa diventi un’enorme proprietà e un universo che si possa costruire ed espandere di volta in volta.”

Rebel Moon doveva essere originariamente uno spin-off di Star Wars ma, come rivelato dallo stesso Zack Snyder, Lucasfilm aveva rifiutato l’idea, per questo motivo ora il film è stato rielaborato in qualcosa di totalmente originale.

“Ci sto lavorando ma non fa più parte di Star Wars. È un progetto fantascientifico tutto mio e la storia è rimasta la stessa. È ancora una cosa di fantascienza, è la stessa storia, è solo una specie di: ‘lascia che Star Wars sia Star Wars’. E il me di 11 anni vuole ancora farlo.”

Nulla da dire, il progetto sembra davvero qualcosa di epico. Non ci resta che attendere nuove informazioni e vedere veramente se Zack Snyder rispetterà la parola data.

