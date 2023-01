Netflix ha recentemente rilasciato un nuovo teaser dedicato alle loro prossime uscite previste per il 2023, e tra queste abbiamo trovato un breve assaggio di Rebel Moon, il prossimo film d’azione di Zack Snyder direttamente ispirato all’universo di Star Wars.

Rebel Moon vede Zack Snyder impegnato nella produzione di un’opera direttamente ispirata al mondo di George Lucas. Oltre ad aver mostrato alcune immagini a riguardo, Netflix ha anche rivelato come data del uscita del film il 22 dicembre 2023.

Nel cast saranno presenti nomi del calibro di Sofia Boutella, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Jena Malone, Anthony Hopkins, Ed Skrein e molti altri ancora.

Nell’attesa del suo debutto, ecco a voi il teaser firmato Netflix.

Here’s your first look at the biggest Netflix original films premiering in 2023! #NetflixSaveTheDates pic.twitter.com/kiRTNIzJbZ

— Netflix (@netflix) January 18, 2023