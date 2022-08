Dopo aver acquisito i diritti de Il Duro del Road House, gli Amazon Studios hanno confermato il reboot del film diretto da Rowdy Herrington e uscito nel 1989. Una nuova produzione, quella annunciata per Prime Video, che mostrerà nei panni del protagonista assoluto Jake Gyllenhaal, il quale sarà affiancato da Daniela Melchior (The Suicide Squad), Billy Magnussen (Game Night), e Lukas Gage, tra gli altri.

A diffondere la notizia che conferma il reboot de Il Duro del Road House, poi ripresa da screenrant.com, è stato The Hollywood Reporter, che ha svelato sia i componenti del cast sia i primi dettagli sulla trama. Per quanto riguarda gli interpreti, la nuova pellicola si avvarrà anche della presenza di Gbemisola Ikumelo, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery. Il film sarà diretto da Doug Liman (Edge of Tomorrow) su una sceneggiatura di Anthony Bagarozzi e Charles Mondry (The Nice Guys).

Gli Amazon Studios hanno descritto il personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal come un ex lottatore UFC che accetta il lavoro di buttafuori in un locale situato nell’arcipelago delle Florida Keys. L’uomo capirà che “non tutto è come sembra” nella vita che sta conducendo in quel luogo. Il film originale, lo ricordiamo, vedeva come protagonista della storia James Dalton, il cui volto è quello del compianto Patrick Swayze. Oltre a quest’ultimo, il cast comprende Sam Elliott, Kelly Lynch, Ben Gazzara, Kevin Tighe, Red West e Jeff Healey.

Ricordiamo che Il duro del Road House (su Amazon trovate il Blu-ray del film), nonostante le critiche contrastanti, si è rivelato un successo al botteghino, incassando oltre 61 milioni di dollari contro un budget di produzione di 15 milioni di dollari. Con il tempo, l’originale, ormai divenuto un cult, ha raggiunto la cifra di oltre 203 milioni di dollari.