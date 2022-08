Negli ultimi mesi si è parlato molto del reboot de L’Esorcista, il grande cult horror diretto William Friedkin, uscito nel 1973 e tratto dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty. Della produzione del nuovo film se ne occuperà Blumhouse Productions, grazie a cui il 14 ottobre vedremo nelle sale italiane Halloween Ends, l’ultimo capitolo della saga slasher/horror, per la regia di David Gordon Green. Quest’ultimo e il produttore Jason Blum (Blumhouse Productions) avevano già lavorato insieme per Halloween del 2018 e Halloween Kills, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021, anno in cui Jamie Lee Curtis ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera.

Dal film de L'Esorcista

Jason Blum parla del reboot de L’Esorcista

Ora David Gordon Green e Jason Blum torneranno a collaborare per il reboot de L’Esorcista, con l’intenzione di non fermarsi a un unico film ma di partire da esso per realizzare una nuova trilogia, come accaduto con la serie di Halloween. Durante una recente intervista con Variety, riportata da comicbook.com, il produttore ha condiviso ciò che si augura per il film in programma, inclusa la speranza che ottenga un successo simile a quello del franchise di Halloween.

Ci stiamo preparando per riuscire nell’impresa. Speriamo con L’Esorcista di riuscire a portare a casa lo stesso risultato che abbiamo raggiunto con Halloween: dargli vita in un modo fresco e degno di essere rivisitato. E vogliamo che sembri abbastanza diverso dall’originale, in modo che le persone siano felici di averlo rivisto. David Gordon Green è molto bravo a rispettare la proprietà intellettuale già esistente e a darle una nuova svolta.

Come Halloween (2018) ha riportato Jamie Lee Curtis nel suo franchise, il reboot de L’Esorcista vedrà il premio Oscar Ellen Burstyn riprendere il ruolo di Chris MacNeil. L’attrice, tra l’altro, ha confermato di aver già girato le sue scene per il film, il quale, secondo il produttore, sarà davvero terrificante. Ellen Burstyn sarà affiancata da Leslie Odem Jr. (Hamilton, One Night in Miami) nei panni del padre di un bambino posseduto che si rivolge a Chris MacNeil per farsi aiutare a risolvere il problema.

Prima di concludere, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare la versione integrale de L’Esorcista in Blu-ray.