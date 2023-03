Secondo quanto rivelato dal creatore della serie Chris Carter durante una recente intervista, Ryan Coogler, il regista del franchise cinematografico Black Panther, sta lavorando al reboot della serie X-Files.

Ryan Coogler sta lavorando al reboot di X-Files

Dalle prime informazioni trapelate, la nuova versione della serie fantascientifica vedrà un cast diversificato rispetto alle produzioni originali e Chris Carter si è detto curioso di vedere dove tutto ciò porterà il franchise.

Questo progetto risulta inoltre essere separato dalla serie spin-off di Chris Carter, The X-Files: Albuquerque, che sarebbe dovuta essere prodotta per Fox, ma di cui purtroppo non si hanno notizie da tempo.

Passato, presente e futuro di The X-Files

Il franchise di X-Files è diventato un’icona per generazioni di spettatori, grazie alle nove stagioni della serie originale dal 1993 al 2002, nonché al film del 1998, Fight the Future, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. La serie segue le avventure degli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully, che investigano su casi irrisolti e misteriosi, spesso di natura paranormale. Mulder, un esperto di profili criminali noto per le sue teorie del complotto, e Scully, un medico scettico, hanno conquistato i fan con la loro dinamica unica, soprattutto durante la serie originale. Il duo è tornato per un revival di X-Files, con le stagioni 10 e 11 trasmesse su Fox. Durante la sua corsa acclamata dalla critica, gli X-Files originali hanno vinto 16 Emmy e cinque Golden Globe.

The X-Files ha avuto negli anni diversi spin-off, tra cui Millennium e The Lone Gunmen, creati anch’essi da Chris Carter. Tuttavia, del progetto più recente di Carter, la serie comica animata spin-off The X-Files: Albuquerque, non è chiaro se sia ancora in lavorazione. La serie avrebbe dovuto vedere Mulder e Scully indagare su alcuni casi dai toni stravaganti, forse quasi ridicoli e poco coerenti con le origini del franchise.

Nell’attesa di scoprire nuove informazioni sul futuro del franchise, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare in DVD la prima stagione della serie originale.