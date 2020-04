Recensione Harvest Island: un family game complesso e divertente

Harvest Island è un family game ideato da Chih-Fan Chen e edito in Italia da Jumbo e distribuito da GateOnGames. Il gioco, per 2-4 giocatori dagli 8 anni in su, vedrà i partecipanti impegnati nella raccolta di deliziosa frutta esotica sulla lussureggiante isola di Formosa.

Harvest Island: design e componenti

Il primo elemento che ha catturato la nostra attenzione è stato il design molto grazioso che ritrae animali e frutta esotica grazie allo stile di Cinyee Chiu che interpreta in modo personale il tema naturalistico. Le illustrazioni di Harvest Island conferiscono alla componente visiva del gioco una dimensione fiabesca, tipica dei libri illustrati, in cui basta osservare le varie carte per avere l’impressione di essere immersi in un mondo bucolica e circondati da gustosa frutta matura.

Il gioco si presenta in una scatola di piccole dimensioni e al suo interno si trovano le carte del gioco, alcuni segnalini in cartone e il tabellone di gioco. Questa componentistica essenziale si traduce in un gioco che può essere giocato dappertutto e la cui preparazione richiederà davvero pochissimo tempo.

Harvest Island: un anno sull’isola Formosa

Harvest Island è ambientato su Formosa (Taiwan) il cui clima permette la raccolta della frutta durante tutto l’anno. Il gioco avrà inizio in primavera e terminerà in inverno.

Le carte saranno suddivise in 4 mazzi stagione e ad ogni turno i giocatori pescheranno 2 carte dal mazzo stagione relativo, simulando così lo scorrere del tempo. Quando l’ultima carta del mazzo stagione verrà pescata si passerà al mazzo successivo e via dicendo fino alla conclusione dell’anno.

In ogni turno i giocatori potranno portare a termine due azioni a scelta tra quelle legate alla coltivazione della terra, alla raccolta della frutta e alla gestione del raccolto. Avendo a disposizione solo due azioni per turno, i giocatori, di volta in volta, dovranno decidere come impiegare le proprie risorse, se coltivare più terra in attesa di un raccolto più ricco o raccogliere la frutta per assicurarsi dei punti.

Le meccaniche principali di questo gioco sono, tecnicamente, il set collection e l’hand management. Il gioco infatti sarà basato sull’acquisizione di carte dello stesso tipo (i diversi tipi di frutta) e la gestione delle carte in proprio possesso, che in base a come verranno impiegate potranno facilitare l’acquisizione di carte di una data famiglia.

La componente di hand management sarà quella che impatterà direttamente sulla strategia di Harvest Island e riguarderà due elementi del gioco: i terreni e la stagionalità della frutta.

I giocatori hanno la possibilità di gestire tre tipi di terreno (pianura, collina e montagna) i quali potranno ospitare un certo numero di coltivazioni, mentre a seconda della stagione dell’anno sarà possibile piantare un certo tipo di frutta; per esempio le arance potranno essere coltivata solo in primavera, le fragole solo in inverno, mentre altri frutti potranno essere coltivati in più stagioni.

Ciò significa che a seconda della stagione si pescheranno frutti diversi; per tenere traccia della stagionalità di un frutto basterà osservare il tabellone di gioco sul quale saranno elencati i tipi di frutta e le quantità presenti nei vari mazzi stagione.

Al fine di ottimizzare le proprie risorse bisognerà tenere conto sia delle carte in gioco, sia di quelle giocate dagli altri giocatori e, ovviamente, anche di quelle che devono ancora essere rivelate.

Harvest Island: Raccogliere la frutta

Lo scopo del gioco sarà quello di accumulare quanti più punti vittoria possibile: per portare a termine questo obiettivo i giocatori dovranno raccogliere la propria frutta. Sarà possibile raccogliere, in ognuno dei propri campi coltivati, soltanto nel momento in cui si avranno a disposizione almeno tre frutti dello stesso tipo. Una volta raccolta la frutta bisognerà tenere traccia delle unità raccolte posizionando i segnalini Raccolta nell’apposita area nella parte bassa del tabellone.

Le carte frutto avranno un valore in punti espresso sull’angolo della carta, ma in base alla ricchezza del raccolto e alla fertilità del terreno sarà possibile aggiudicarsi dei punti bonus, rappresentati dai preziosi segnalino animale.

Ad ogni frutto sarà associato un particolare animale e per aggiudicarsi i questi ambiti token occorrerà raccogliere quanta più frutta possibile di un determinato tipo. Questo valore potrà essere superato durante il gioco, in base alla quantità di frutta raccolta dai vari giocatori.

Il giocatore che si assicurerà un segnalino animale durante i primi turni di gioco potrebbe non avere la certezza di riuscire a mantenerlo fino alla fine della partita, infatti il token animale potrà essere soffiato da un altro giocatore che avrà ottenuto un raccolto più ricco.

Questa particolare meccanica farà si che i giocatori si diano battaglia per assicurarsi il miglior raccolto di un determinato frutto e aggiudicarsi i punti bonus in palio.

Il gioco terminerà non appena l’ultima carta stagione verrà pescata. A questo punto i giocatori verificheranno i rispettivi punteggi stabilendo così il vincitore.

Harvest Island: l’incognita del meteo

Il successo di un raccolto dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche favorevoli e questo aspetto ambientale è stato incluso nel gioco in maniera efficace e divertente.

All’interno dei vari mazzi delle stagioni in aggiunta alle Carte Frutto è possibile trovare anche delle Carte Meteo (Sole Rovente e Pioggia Battente), queste saranno distribuite all’interno dei mazzi in proporzioni diverse, in modo da rispecchiare in maniera verosimile le condizioni meteorologiche delle varie stagioni, con precipitazioni più intense in estate e clima più secco in inverno.

L’alternarsi costante di sole e pioggia permetterà ai raccolti di prosperare, ma cosa succede se una stagione si rivela eccessivamente secca o piovosa, rivelando per tre volte di fila una carta Pioggia Battente o Sole Rovente? In questa situazione si attiva un evento chiamato Catastrofe Meteorologica, il quale obbliga tutti i giocatori a sacrificare parte delle proprie coltivazioni.

Una Catastrofe Meteorologica obbligherà i giocatori a scartare un numero di carte pari a metà delle carte presenti nel campo più coltivato. Ciò impatterà solo sulla frutta non ancora raccolta, quindi durante il gioco i giocatori dovranno capire quando mettere al sicuro il proprio raccolto, per non rischiare di incappare in una Catastrofe Meteorologica e perdere così punti preziosi.

L’aspetto casuale costituito dalle condizioni climatiche è in grado di aggiungere tensione e abbattersi su quei giocatori troppo avidi, capovolgendo così gli equilibri di gioco.

Conclusioni

Harvest Island è un gioco adatto a tutti coloro che sono alla ricerca di un’esperienza ludica strutturata e articolata. Il gioco potrebbe risultare di difficile comprensione per i neofiti, tuttavia riteniamo che le meccaniche di Harvest Island possano essere assimilate nel giro di poche partite, rendendo così questo gioco un’esperienza divertente e appagante per i giocatori.