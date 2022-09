Record of Ragnarok, il manga di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui, si espande con un nuovo spin-off tutto dedicato a Jack lo Squartatore ed intitolato Shumatsu no Walküre Kitan – Jack the Ripper no Jikenbo (Il Mistero di Record of Ragnarok – Il Caso di Jack lo Squartatore).

Record of Ragnarok si espande col manga spin-off su Jack lo Squartatore

La notizia arriva dal numero di questo mese di Comic Zenon (Coamix), rivista che ospita il manga originale edito in Italia per Star Comics. Apprendiamo, inoltre, che lo spin-off manga collaterale sarà disegnato da Keita Iizuka e debutterà ufficialmente il 25 ottobre 2022.

Iizuka ha disegnato il manga spin-off di GANTZ di Hiroya Oku, ossa GANTZ:G, dal 2015 al 2017 per Miracle Jump (Shueisha).

La serie vanta, ricordiamo, già uno spin-off tutto dedicato al Generale Lu Bu) in corso dal 2019 e in chiusura a dicembre 2022. Takeo Ono sta realizzando il progetto.

Record of Ragnarok: il manga e l’anime

Ecco una descrizione dell’opera diffusa dal 1° numero del manga edito in Italia da Star Comics (su Amazon acquistate il primo volume):

Gli dei sono in collera. Sono stanchi degli esseri umani, della loro miseria, avidità, miopia e superbia, e decidono di annientarli una volta per tutte per riportare pace, armonia e bellezza sulla Terra. Ma la valchiria Brunhilde titilla il loro orgoglio: forse che gli dei, sotto sotto, hanno troppa paura degli uomini per conceder loro un’ultima possibilità? Ovviamente gli dei non temono nulla e nessuno, e indicono così il RAGNAROK, lo scontro finale fra dei e uomini! 13 rappresentanti del genere umano, scelti fra tutte le epoche e coadiuvati dal potere delle valchirie, si confronteranno in scontri all’ultimo sangue con 13 agguerrite divinità: se riusciranno a vincere il maggior numero di duelli, l’umanità sarà salva. Ha inizio il più cruento, visionario, imprevedibile, esaltante battle-manga degli ultimi anni!

Il manga originale di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui è stato lanciato sul magazine di Comic Zenon nel novembre 2017. Umemura si occupa della storia, Ajichika dei disegni e Fukui della composizione della serie. Il 15° numero è stato pubblicato in Giappone e negozi online il 20 giugno. In Italia, come già anticipato, il manga è edito da Star Comics.

Record of Ragnarok vanta anche uno spin-off pubblicato ad ottobre 2019 sempre su Comics Zenon dal titolo The Ryo Fu Ho Sen Hishoden (La Leggenda di Lu Bu Fengxiang Il Generale Volante).

La serie ha ispirato una serie animata prodotta dallo studio di animazione Graphinica per la regia di Masao Okubo. La Stagione 1 è andata in onda nel 2021 per Netflix e la Stagione 2 è attesa per il 2023 sempre per la nota piattaforma di streaming on-demand.