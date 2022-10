A Lucca Comics and Games 2022 si terrà il Red Carpet della première mondiale di Dampyr, il primo film del Bonelli Cinematic Universe: per l’occasione, durante la manifestazione toscana verrà proiettata l‘anteprima del film, che sarà anche trasmessa in diretta nei cinema italiani.

Première mondiale e red carpet di Dampyr a Lucca Comics and Games 2022

Lucca Comics and Games 2022 sarà teatro della première mondiale di Dampyr: il 28 ottobre alle ore 19.45, dagli spalti del Lucca Comics verrà trasmesso in anteprima il film. Inoltre, la proiezione sarà una Global Première Live, ciò significa che andrà in diretta anche nei cinema italiani. Un appuntamento per tutti i fan che potranno assistere alla diretta via satellite dello speciale Red Carpet lucchese e gustarsi il film dedicato al fumetto di culto.

Il film, basato sulla serie a fumetti creata da Mauro Boselli e Maurizio Colombo, è sceneggiato da Mauro Boselli, Giovanni Masi, Alberto Ostini, Mauro Uzzeo. Un cast tutto internazionale in cui Dampyr è Wade Briggs (Still Star Crossed, Please Like Me, “Foundation”, “His Dark Materials”), Stuart Martin è Emil Kurjak (“Jamestown”, “Medici”, “Crossing Lines”) e Frida Gustavsson è Tesla (“Dröm”, “Eld Lagor”, “Arne Dahl”, “Vikings: Valhalla”). Al loro fianco, David Morrissey come Gorka (“Britannia”, “The Missing”, “Good Omens”, “The Walking Dead”), Sebastian Croft come Yuri (“Game of Thrones”, “Horrible Histories: The Movie”, “Doom Patrol”, “Heartstopper”) e Luke Roberts interpreta Draka (“Game of Thrones”, “Pirates of the Caribbean”, 300: Rise of an Empire, The Batman).

Girato interamente in lingua inglese, Dampyr è l’opera prima di Riccardo Chemello, in collaborazione con Eagle Pictures e Sergio Bonelli Editore, la celebre Casa editrice di fumetti, col suo braccio produttivo Bonelli Entertainment, e Brandon Box.

Questo film lancia per la prima volta nel mondo del cinema il Bonelli Cinematic Universe, con un’importante produzione costata oltre 15 milioni di dollari; infatti dietro le quinte hanno dato vita alla pellicola le migliori maestranze del cinema italiano: l’Hair Designer Giorgio Gregorini, Premio Oscar per il Miglior Trucco ed acconciatura nel film Suicide Squad, la Makeup Designer Francesca Galafassi (“Game of Thrones”, Ben-Hur), Vladimir ‘Furdo’ Furdik come Fight Choreographer (Skyfall, “Game of Thrones”, “The Witcher”), Lubomir Misak come Supervising Stunt Coordinator (“Game of Thrones”, The Last Legion, Kingdom of Heaven) e Giovanni Casalnuovo come Costume Designer (Wanted, Romeo & Juliet, Beowulf).