Red Dwarf: il film diventerà presto realtà

Red Dwarf è una serie televisiva britannica, conosciuta soprattutto per il suo umorismo bizzarro e demenziale. In onda sulla BBC e in seguito su Dave Channel fin dagli anni ’80, ha raccolto innumerevoli consensi e si è costruita un enorme seguito di fan, che richiedono da tempo un lungometraggio che possa riportarla in vita. E pare che le loro richieste siano state finalmente accolte.

Una “nana rossa” è una stella dalle dimensioni ridotte, tuttavia l’astronave dell’equipaggio, nonostante questo bizzarro nome, misura una decina di chilometri. Questa è Red Dwarf, una serie di fantascienza demenziale che non si prende sul serio. Nel corso delle sue dodici stagioni (sia ufficiali che spin-off), è riuscita a crearsi una schiera di fan molto affezionati, che richiedono a gran voce un lungometraggio, che possa riportare in auge i loro beniamini.

Un insider ha dichiarato:”Questo è il momento che i fan attendono dal 1999, quando la prima serie di Red Dwarf si è conclusa su BBC2, prima di trasferirsi successivamente su Dave Channel nel 2009. Per molti anni, Doug Naylor (co-creatore della serie) ha trascorso del tempo cercando di far iniziare i lavori della versione cinematografica. In questo modo ha scatenato la fantasia dei fan, solo per lasciarli delusi. Ora sono probabilmente in paradiso, alla prospettiva di questo epico prossimo capitolo.”

La serie è iniziata nel 1988 su BBC2 ed è andata avanti per otto stagioni fino al 1999; in seguito, è traslocata su Dave Channel nel 2009, con un revival intitolato “Red Dwarf: Back To Earth“, seguito da altre tre stagioni nel 2012, 2016 e 2017.

Per celebrare l’uscita del film (in arrivo nel 2020), l’emittente ha commissionato tre speciali da un’ora ciascuno, che racconteranno l’intera storia della serie, includendo materiale mai visto e interviste con il cast e la troupe.

La star di Red Dwarf, Craig Charles, ha dichiarato:”Avrò sicuramente bisogno di un chiropratico, dopo aver trascinato questi disadattati attraverso quella che promette di essere la nostra avventura più epica”.

Insieme a Charles nei panni di Lister, torneranno anche Chris Barrie, Danny John-Jules e Robert Llewellyn nei ruoli di Rimmer, The Cat e Kryten.