Red Notice: il film Netflix avrà un sequel? La risposta del regista

Netflix ha fatto nuovamente centro. Red Notice, film con Dwayne “The Rock” Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds è divenuto in breve tempo il più visto della piattaforma, spodestando il record precedentemente detenuto da Bird Box.

Un successo clamoroso che dovrebbe inevitabilmente aprire le porte alla realizzazione di un sequel. Sulla questione è intervenuto direttamente il regista, Marshall Thurber, che nel corso di una recente intervista ai microfoni di Collider ha dichiarato di aver iniziato delle conversazioni con Netflix al riguardo.

Marshall non si è sbilanciato molto, spiegando di non aver ancora iniziato a lavorare sulla sceneggiatura, ma di avere in ogni caso in mente delle idee per un possibile seguito. Red Notice (qui la nostra recensione), arrivato sulla piattaforma il 12 novembre scorso, è il film più costoso mai prodotto da Netflix. Il budget impiegato? Ben 200 milioni di dollari.

Red Notice: un’action comedy a base di furti e inganni

In Red Notice troviamo The Rock nei panni di John Hartley, uno dei più rinomati profiler dell’FBI che viene convocato per catturare L’Alfiere (Gal Gadot), abile ladra di pezzi d’arte.

John non è l’unico sulle sue tracce. Quando finisce coinvolto in una rapina, infatti, si trova a dover stringere una strana alleanza con Nolan Booth (Ryan Reynolds), altro ladro d’arte anche lui alla ricerca de L’Alfiere. Il titolo fa riferimento alla “red notice”, ovvero al mandato di cattura che il poliziotto riceve per mettersi sulle tracce dei criminali.

Ne scaturiscono inseguimenti adrenalinici, scazzottate e sparatorie che condiscono uno dei film più caciaroni di sempre. Vi ricordiamo che Dwayne Johnson è stato di recente impegnato per la realizzazione del nuovo film del DC Extended Universe, Black Adam, in cui interpreta l’omonimo protagonista.

Vi ricordiamo che potete guardare Red Notice e tutti i contenuti originali Netflix abbonandovi alla piattaforma. Potete farlo, a un prezzo accessibile, seguendo questo link.