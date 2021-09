Red Screen, un racconto di Steven King in esclusiva di beneficenza su Humble Bundle

Red Screen è il titolo di un racconto breve, ad opera del Maestro dell’Horror, Stephen King, edito in esclusiva su Humble Bundle e disponibile dal 10 al 16 settembre sulla piattaforma tramite il sistema “pay-what-you-want”, ovvero con la formula della libera offerta (a partire però da un minimo di cinque dollari).

L’intero ricavato della vendita di Red Screen sarà devoluto in beneficenza, visto che tutte le somme versate per acquistare il racconto, saranno devolute per intero a beneficio della American Civil Liberties Union di default, ma ogni acquirente potrà decidere autonomamente di destinare la propria offerta ad un altro dei numerosi enti benefici che fanno parte del network.

Red Screen è l’opera più recente della produzione di Stephen King, la prima in assoluta in esclusiva con Humble Bundle. Sulla base di quel poco che è stato reso noto a proposito della trama, il racconto verterà su di un poliziotto alle prese con l’interrogatorio di un idraulico squilibrato, reo di aver appena ucciso la moglie. Durante l’interrogatorio però, il poliziotto si renderà piano piano conto di essersi imbattuto in qualcosa di molto più sinistro ed inquietante, rispetto a un “semplice” caso di omicidio.

Anche se la sinossi non rivela molto sulla trama del racconto, da quel poco che si legge possiamo capire già che le atmosfere e le tematiche tanto care a King, non mancheranno di certo anche in Red Screen. Se anche voi siete appassionati delle atmosfere da incubo immaginate dal Maestro dell’Horror, vi invitiamo a non farvi sfuggire l’occasione di leggere in esclusiva questo racconto, facendo nel contempo del bene. La vostra offerta libera, che potete effettuare tramite questo link, andrà devoluta interamente in beneficenza, alla American Civil Liberties Union o a uno degli enti dello stesso network a vostra scelta. Affrettatevi dunque, visto che Red Screen sarà disponibile solamente fino al prossimo 16 settembre!