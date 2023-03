Abbiamo avuto la fortuna di ricevere in anteprima la nuovissima lampada da scrivania Redgrass R9 Desk Lamp di Redgrass Games, progettata con un occhio di riguardo per chi dipinge le miniature, per provarla e recensirla prima del lancio sul mercato che avverrà proprio oggi 30 marzo sulla piattaforma Kickstarter.

Chi ci segue con assiduità ricorderà che in passato abbiamo già recensito dei prodotti Redgrass Games, come la nuova versione V2 della sua celebre Wet Palette e la Painting Handle, sempre con soddisfacenti risultati. Riuscirà la nuova Redgrass R9 Desk Lamp a essere all’altezza degli altri prodotti Redgrass Games? Piccolo spoiler: sì, eccome, anzi è probabilmente l’accessorio migliore finora prodotto dall’azienda svizzera.

Lampade per dipingere le miniature? Ma esistono?

Ebbene sì, per dipingere le miniature una lampada di buona qualità è un accessorio che, proseguendo nell’hobby e acquisendo esperienza, diventerà fondamentale. Dipingere sotto la luce giusta, infatti, è importantissimo per avere una resa cromatica perfetta dei colori utilizzati.

L’ideale, sarebbe dipingere sotto la luce naturale del sole, ma poiché non è possibile, ci si deve orientare su lampade che riescano a simulare il più possibile la luce naturale, scartando quindi a priori tutte le fonti di luce calda. La luce naturale, infatti, è di un bianco neutro con una temperatura di colore compresa tra i 3300 K e i 5300 K, cercando di evitare i due estremi, poiché uno ancora troppo caldo e quindi virante verso il giallo e l’altro troppo freddo quindi virante verso il blu.

Inoltre, le lampade da utilizzare per dipingere le miniature devono avere una sufficiente intensità di emissione della luce, espressa in Lumen, per poter vedere adeguatamente il pezzo da colorare e i vari colori, senza però essere troppo forte, per evitare di ottenere una luminosità eccessiva che restituirebbe un effetto simile alla sovraesposizione in fotografia. Infine, poiché quando si dipingono le miniature si tende a trascorrere diverse ore sotto queste lampade, la luce che emettono non deve avere grosse emissioni di luce blu, che tendono a stancare gli occhi e a influire sulla loro salute. Ultimo ma non ultimo di importanza, anche il design con cui queste lampade sono costruite è fondamentale, poiché andrà a influire sulla loro comodità di utilizzo e sulla loro funzionalità.

Da tutto ciò si evince che trovare la lampada giusta per le proprie esigenze, è un’operazione tutt’altro che semplice e spesso si deve ricorrere a fantasiose configurazioni di due o più lampade che riescano a coprire al meglio lo spazio di lavoro. O almeno lo è stato finora.

Redgrass R9 Desk Lamp, tutte ciò che serve in un unico prodotto

Guardando le caratteristiche tecniche della lampada Redgrass R9 Desk Lamp e dopo averla utilizzata quotidianamente per circa un mese, possiamo tranquillamente affermare di essere di fronte alla migliore lampada per dipingere le miniature (ma anche per tutti gli altri hobby che necessitano la giusta illuminazione) fino a oggi in circolazione.

La Redgrass R9 Desk Lamp è infatti dotata di ben 96 LED di fascia alta una resa cromatica di ciò che viene illuminato davvero ottimale. L’indice di resa cromatica (CRI) standard dei led analizza solo 8 colori su 15, andando a escludere nel calcolo colori chiave come il rosso, il giallo e le tonalità della pelle. I LED avanzati di cui è dotata la Redgrass R9 Desk Lamp, invece, vanno a coprire tutto lo spettro dei colori, per una resa mai vista prima. Inoltre, la Redgrass R9 Desk Lamp è munita di lenti ottiche realizzate su misura che focalizzano la luce dove serve, senza alterarne la qualità.

Andando ad analizzare le caratteristiche di questa lampada dal punto di vista della temperatura e dell’intensità della luce prodotta, non possiamo che restare ugualmente soddisfatti. La Redgrass R9 Desk Lamp, infatti, produce una luce a 5000 K, pari a quella della luce diurna, e con una potenza massima di 1.800 Lumen. Parliamo di potenza massima perché l’intensità della luce è regolabile tenendo premuto il pulsante di accensione, così da aggiustarla a seconda delle attività da svolgere: una luce alla massima intensità per non perdere il più piccolo dettaglio della miniatura da dipingere e una luce più soffusa se si deve semplice lavorare al proprio laptop.

La nostra prova sul campo ci ha davvero convinti di come questa lampada riesca davvero a riprodurre lo spettro della luce diurna naturale, limitando i picchi di lunghezza d’onda della luce blu. Avere una limitata emissione di luce blu rappresenta un apprezzato accorgimento per la sicurezza degli occhi. Inoltre, abbiamo appurato che la qualità dei LED di cui la Redgrass R9 Desk Lamp è munita fanno sì che il tanto fastidioso sfarfallio prodotto normalmente dalle luci a LED (che si nota soprattutto quando si effettuano scatti e riprese con smartphone e fotocamere digitali) sia del tutto assente.

Redgrass R9 Desk Lamp, design e funzionalità

La lampada Redgrass R9 Desk Lamp oltre ad avere un design davvero accattivante per lo sguardo, è stata realizzata anche per essere estremamente funzionale e comoda da utilizzare. Realizzata in alluminio verniciato a polvere color nero pece e munita di un gradevole cavo rosso che dona al prodotto un fascino ulteriore alle sue linee slanciate ed eleganti, questa lampada da scrivania è progettata per integrarsi senza sforzo con la superficie su cui andremo a lavorare, che sia una scrivania o un banco di lavoro.

Oltre ai due bracci snodabili e alla base rotante, la Redgrass R9 Desk Lamp è dotata di due barre luminose a rotazione indipendente munite di lenti ottiche su misura, cosa che permette di orientare le due barre, e di conseguenza la luce, in modo indipendente l’una dall’altra, così da poter eliminare eventuali ombre, concentrare la luce su alcuni dettagli del proprio progetto o esattamente dove necessario, limitando l’abbagliamento diretto verso l’utente, o anche solo aggiungere illuminazione ambientale al proprio spazio di lavoro, grazie anche all’intensità di luce regolabile.

Tutte queste qualità eccezionali hanno fatto sì che la Redgrass R9 Desk Lamp potesse concorrere agli Red Dot Design Award, vincendo addirittura il premio Red Dot Award: Best of the Best 2023. Con circa 20.000 iscrizioni all’anno, il Red Dot Design Award è uno dei più grandi concorsi di design al mondo. I migliori prodotti di ogni anno vengono premiati con il Red Dot Award: Product Design e i pochi prodotti davvero eccezionali vengono premiati con il Red Dot Award: Best of the Best, come è stato il caso per la Redgrass R9 Desk Lamp.

Conclusioni

Dopo il nostro mese di prova e alla luce di quanto esposto finora, non possiamo che ritenerci pienamente soddisfatti dalla nuova lampada da scrivania Redgrass R9 Desk Lamp di Redgrass Games. Non c’è una caratterista che non ci abbia colpito ed eccelle davvero in ogni sua parte, sia da quelle puramente tecniche sia da quelle meramente estetiche e funzionali. Non crediamo di sbilanciarci troppo affermando che sia al momento la migliore lampada in assoluto per dipingere le miniature, presente sul mercato e non possiamo che consigliare di correre subito a visitare la pagina della campagna Kickstarter che inizia proprio oggi e prendere seriamente in considerazione di aderirvi per entrare in possesso di questo gioiellino il prima possibile.

Un prodotto rivolto a…

Che siate pittori di miniature, modellisti, illustratori, artigiani od hobbisti di qualsiasi tipo, la Redgrass R9 Desk Lamp è la lampada che fa per voi. Le sue caratteristiche e la sua funzionalità, infatti, vanno a coprire un amplissimo spettro di utilizzi e dopo averla accesa e provata per un’oretta, capirete di non poterne più fare a meno.