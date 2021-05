Reebok x Ghostbusters: la linea di scarpe a tema

Se siete dei fan accaniti di Ghostbusters, Reebok ha in servo per voi una succulenta sorpresa! Stiamo parlando della una nuova linea di sneakers Reebok x Ghostbusters ispirata al classico horror-comedy uscito per la prima volta nel 1984! Questa linea di scarpe presenta modelli dedicati a tutti i film del franchise, presenti e passati.

Reebok x Ghostbusters: tutti i modelli sneakers

Si potrà scegliere tra 5 modelli diversi di sneakers. Abbiamo l’Instapump Fury, due Zig Kineticas (modello bambini e modello adulti), e la Reebok Answer IV di Allen Iverson dedicate a specifici film passati di Ghostbusters.

Qui sotto l’Instapump Fury:

La Zig Kineticas per adulti:

E la Reebok Answer IV:

La Fury è intrisa di melma psicomagnetica (nota anche come Mood Slime e Psycho-Reactive Slime) che appare per la prima volta in Ghostbusters 2. The Answer IV ricorda il ritratto posseduto di Zuul di Sigourney Weaver in Ghostbusters (1984), completo di denti orribili.

Ecco infine il modello Zig Kinetica pensato per i bambini:

Quest’ultimo modello richiama un favorito del franchise nel Stay Puft Marshmellow Man (Ghostbusters 1984 e 2016), mentre l’opzione per adulti onora la nuova stella soprannaturale Muncher, dall’imminente lungometraggio.

Tutti i modelli saranno lanciati quest’anno al prezzo di 180 dollari. Sarà possibile acquistare le sneakers sul sito di House of Heat.

A proposito di Ghostbusters Legacy

Ghostbusters Legacy è l’ultimo film del frachise, inizialmente previsto l’anno scorso ma poi slittato all’11 novembre 2021 a causa dell’emergenza sanitaria.

Ghostbusters Legacy si svolgerà trent’anni dopo Ghostbusters II e seguirà le vicende di una famiglia che si trasferisce in una piccola città, dove i bambini scoprono l’equipaggiamento da acchiappafantasmi del nonno.

Ghostbusters: Legacy vede nel cast Finn Wolfhard, McKenna Grace, Carrie Coon e Paul Rudd, e il riotrno di Bill Murray, Sigourney Weaver, Ernie Hudson e Annie Potts.

Alla regia ci sarà Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman direttore degli originali Ghostbusters.

Non lasciatevi sfuggire Ghostbusters Collection, contenente i 3 film di Ghostbusters, acquistabile su Amazon!