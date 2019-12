Regalati un set Lego Star Wars e ricevi l’esclusiva Minifigure di Obi-Wan Kenobi in omaggio

Vi segnaliamo l’arrivo di una nuova promozione sullo Store Lego che vi permetterà di ricevere un’esclusiva minifigure di Obi-Wan Kenobi nella sua edizione 20° Anniversario. Le minifig 20° Anniversario sono delle tirature limitate di minifig di Star Wars già esistenti, ripubblicate con una colorazione più nitida ed una esclusiva base di appoggio, in occasione dei 20 anni di collaborazione tra Lego ed il brand ideato da George Lucas.

Le minifig 20° Anniversario sono sei, cinque delle quali presenti solo ed esclusivamente nei set 20° Anniversario, ovvero riproposizioni di set Star Wars classici, ed oggi esauriti, che presentano un packaging celebrativo e una più moderna e accesa colorazione, oltre che a lievissime variazioni di design. Quella di Obi-Wan è la sesta figure, ovvero quella non presente in nessun set, e perciò ambitissima e fondamentale per completare l’intera collezione! Con la promozione Lego vi sarà regalata per una spesa sul Lego Store superiore ai 40€. Attenzione però, perché l’offerta è ovviamente valida solo ed esclusivamente per i prodotti Lego Star Wars!

Qui di seguito vi proponiamo due liste di prodotti: la prima è quella relativa ai set contenenti il resto delle minifig 20° Anniversario, qualora voleste approfittarne per cominciare la collezione, la seconda è invece quella con i set Star Wars più interessanti disponibili sul Lego Store. Ovviamente la scelta è molto vasta, e vi rimandiamo direttamente alla pagina del catalogo per la selezione completa di prodotti, disponibile cliccando il banner sottostante.

Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di ulteriori consigli per acquisti di Natale, potete far riferimento ai nostri numerosi articoli dedicati, consultabili tramite la nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

