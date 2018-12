Regali di Natale 2018, set LEGO da Favola

Natale incalza, il tempo utile per i regali si stringe, e noi di Tom’s sappiamo bene quanto tutto questo possa essere stressante! Ecco perché, come da tradizione, siam qui pronti a consigliarvi solo il meglio del meglio per i vostri acquisti di Natale, con delle apposite guide che, come avrete notato, quest’anno spaziano ben oltre quelle che sono le “solite” categorie merciologiche.

Dai giochi da tavolo alle action figure, è arrivato ora il momento di dedicarci a quello che è uno dei capisaldi degli acquisti di Natale, sia per grandi che per piccini, ovvero i LEGO, che nella loro mattoncinosa maestà dettano legge, da tempo, nel Natale buona parte del pianeta. E potevamo noi non consigliarvi qualche acquisto a tema mattoncini danesi? Ovvio che no!

Il Millennium Falcon

Non si può, mai e poi mai, fare una lista di consigli per gli acquisti LEGO senza inserire il Millennium Falcon, ovvero il set più amato e desiderato dell’intera line up della casa danese. Ne esistono diverse versione, ma tutte sono contraddistinte da una straordinaria dovizia nei particolari che, soprattutto nel caso dell’edizione da collezione, la cosiddetta “Ultimate Edition”, mettono il Falcon tra i primi posti della classifica dei set più grandi (e belli) in assoluto. Se si parla della Ultimate il prezzo è ovviamente molto alto, ma va considerato che al suo più che prossimo esaurimento il prezzo di questo set lieviterà vertiginosamente, il che lo rende il nonplusultra del collezionismo LEGO. Al di la di questo, noi vi sentiamo di consigliarvi il set del Falcon in ogni sua forma perché, credeteci, ne varrà sempre e comunque la pena.

» Acquista LEGO Millenium Falcon Ultimate Collector Series

» Acquista LEGO Millenium Falcon

» Acquista LEGO Millenium Falcon Kessel Run

La Hulkbuster Ultron Edition

Altro Santo Graal del collezionismo LEGO, nonché una delle armature snodabili più belle mai realizzata dai tempi della linea NEXO Knight, questa Hulkbuster (o Mark44) è una riproduzione in scala e in LEGO, della celebre armatura usata da Iron Man nel film Avengers: Age of Ultron, qui però in versione lussuosa. Una versione più economica, ma del modello di Hulkbuster più recente (la Mark49) è infatti già disponibile anche attraverso un set più piccolo, che la propone nella scala standard impostasi con i mech della linea Ninjago. Tornando alla Ultron Edition, parliamo di un set pensato proprio per i collezionisti, tanto che arriva (come raramente accade) con tanto di targhetta espositiva, base di supporto, e diversi gadget atti a dare un po’ di “contesto” all’armatura stessa, come il braccio automatizzato che Stark utilizza nella sua officina, un braccio di ricambio, e persino una minifig di Iron Man (versione Mark43 mai messa in commercio al di fuori di questo set!) che può ovviamente essere inserita nell’armatura assemblata. L’armatura in sé è anche snodabile, e si comporta come se fosse una qualunque action figure. Insomma: il massimo!

» Acquista LEGO Hulkbuster Ultron Edition

La Nave in bottiglia

Di questo set abbiamo parlato spesso, perché in effetti è una delle più divertenti e apprezzabili novità del panorama dell’ultimo anno. Figlio delle idee della sezione “Ideas” di LEGO, ovvero quelle idee che vengono proposte dai fan attraverso l’omonima piattaforma, e che possono poi essere effettivamente messe in commercio, la nave in bottiglia si contraddistingue non solo per la qualità del design del modello, ma anche e soprattutto per la sua bellezza espositiva. Averla su di una mensola fa la sua figura, ed è un set semplice ed appagante tanto per gli appassionati, quanto per chi è un “entry level” del mondo LEGO.

» Acquista LEGO Ideas Nave in Bottiglia

Il Ristorante parigino

Considerata, assieme alla serie Technic, la punta di diamante dei set per adulti (o per esperti in generale), la serie Creator sta sfornando, già da qualche tempo, alcuni dei diorama Lego più belli in assoluto. Il progetto, in linea di massima, ha assunto poi contorni decisamente esagerati poiché si tratta sostanzialmente della divisone in varie scatole di un mega diorama LEGO, raffigurante una intera strada cittadina! Questo “Ristorante Parigino”, ovviamente, non esula da questa regola, ed offre uno scorcio cittadino dedicato, come intuibile, ad un ristorante a tema. Il set è strutturato su due piani, comprende 5 minifig, ed una serie esagerata di dettagli comprese alcune chicche, come un piccolo studio artistico nascosto tra le mure del piano superiore. Si tratta di un set bellissimo, che assieme agli altri della linea, forma una delle costruzioni Lego più grandi e ambiziose mai progettate.

» Acquista LEGO Creato Expert, Il Ristorante Parigino

Il Downtown Diner

Anche questo set raffigurante una tavola calda in stile anni ’50 fa parte dello stesso concept di cui sopra. Si tratta quindi di un altro edificio cittadino della linea Creator, dedicato ad assemblatori esperti, e arricchito da una serie assurda di dettagli, a partire dalla bellissima insegna del ristornante passando alla piccola Cadillac rosa decappottabile inclusa nella confezione, sino alla struttura in sé, alta ben 35 centimetri e strutturata su tre piani diversi. Si tratta di uno degli edifici più apprezzati della linea, per fortuna ancora disponibile in molte parti del mondo, e con un rapporto qualità/prezzo/numero di mattoncini molto abbordabile. Tra i vari della serie Creator è anche quello più semplice da montare in rapporto alle sue dimensioni, quindi è forse l’entry level perfetto per chi vuole cominciare a spratichirsi con i set più complessi e dai pezzi più numerosi.

» Acquista LEGO Creator Expert, Downtown Diner

Voltron

Campione indiscusso di questo 2018 a tema LEGO, il set Ideas dedicato a Voltron si è subito imposto all’attenzione del mondo nerd, complice il rinnovato amore che ha investito il mondo verso gran parte dei robot degli anni ’80, a lungo dimenticati ed oggi in fase di eccezionale riscoperta. La bellezza di questo Voltron non è semplicemente nella sua qualità dei dettagli esagerata, né tanto meno nell’essere il primo robot giapponese su licenza ad essere inglobato tra le licenze di LEGO, quanto piuttosto nell’essere un vero e proprio robot assemblabile, che può essere scomposto nelle sue parti singole proprio come nel cartoon d’origine. Voltron, come ricorderete, era un mech da combattimento frutto della fusione di 5 mech indipendenti raffiguranti figure leonine, e così i singoli moduli di questo set vengono assemblati uno per uno, per poi essere fusi nel robot attraverso incastri e trasformazioni, senza quindi dover smontare il tutto come avviene nei tipici set 2-in-1. Grande qualità, discreta posabilità, ottimo per qualunque collezione.

» Acquista LEGO Ideas, Voltron

Lo Yellow Submarine dei Beatles

Un must! Semplicemente una delle idee più curiose, divertenti e ricercate del panorama Ideas. Questo set è dedicato al popolarissimo Yellow Submarine, così come apparso nell’omonimo film dei Fab Four, e comprende ovviamente quattro diverse minifig dedicate ad una delle più amate e popolari band della storia. I pezzi non sono molti, ed i dettagli interni del sottomarino (in cui i Beatles possono ovviamente essere inseriti) non sono il massimo, ma nel complesso il set è bellissimo e mantiene intatte in modo eccezionale le forme rotonde del mezzo originale. Per lungo tempo è stato un prodotto esaurito e fuori catalogo, complice la richiesta a dir poco poderosa da parte del pubblico, ma oggi lo Yellow Submarine è tornato disponibile senza annosi problemi legati alle maggiorazioni di prezzo del mercato secondario. Compratelo senza esitazione!

» Acquista LEGO Ideas, Yellow Submarine

La Ecto-1 dei Ghostbusters

Da un mezzo di trasporto leggendario ad un altro! Parliamo infatti della mitica Ecto-1, ovvero la macchina simbolo della serie Ghostbusters, qui rappresentata così come apparve nel primo film. Anche qui i dettagli sono pazzeschi, e sono amplificati dalla presenza nel set delle minifig dedicate ai quattro Acchiappafantasmi che, ovviamente, possono essere inseriti all’interno dell’automobile, con tanto di zaini e fucili protonici! Dopo il successo strepitoso del set (andato subito esaurito ai tempi dell’uscita), LEGO si è poi convinta a produrre anche la nuova versione della Ecto-1 (ovvero quella del Ghostbuster al femminile di qualche anno fa), ma soprattutto la straordinaria caserma dei pompieri che fece da base operative per Bill Murray e compagni all’epoca dei due film!

» Acquista LEGO Ideas, Ghostbusters Ecto-1

» Acquista LEGO Ghostbusters Ecto-1 & 2

» Acquista LEGO Ghostbusters Caserma dei Vigili del Fuoco

La linea Architecture

Della linea Lego Architecture abbiamo parlato a lungo, si tratta di una serie di set dedicati alle costruzioni architettoniche più famose al mondo, comprendenti, ad esempio, il Louvre, la Statua della Libertà ma anche la nostrana Fontana di Trevi. Benché sia poco nota al di fuori degli amanti e dei collezionisti LEGO, la serie Architecture nasconde alcune delle più belle perle della produzione di mattoncini danesi, complice uno stile che punta sia al design che all’essenzialità, asciugando le costruzioni di tutti i dettagli aggiuntivi con il pregio di rendere ogni struttura perfettamente identificabile. Bellissimi e ambiziosi, i set Architecture sono tra i set standard che più facilmente finiscono esauriti, ed anche tra i pochissimi set a non prevedere quasi mai una ristampa o una rimessa in commercio. Sono l’essenza del collezionismo Lego e tra i vari vi consigliamo caldamente la bellissima Grande Muraglia Cinese, il celebre Arco di Trionfo parigino, e lo storico Buckingham Palace di Londra. Tutti ancora reperibili, con un buon numero di pezzi e con un risultato visivo veramente affascinante.

» Acquista LEGO Architecture

» Acquista LEGO Architecture, Grande Muraglia Cinese

» Acquista LEGO Architecture, Arco di Trionfo

» Acquista LEGO Architecture, Buckingham Palace

La Ruota panoramica

Altro bellissimo set della linea Creator, la Ruota Panoramica è un gioiello di tecnica a base di mattoncini, nonché un set di dimensioni molto generose, con la sua altezza di ben 60 cm! Si tratta, come da titolo, di una vera e propria ruota panoramica in scala e, per altro, in grado anche di ruotare come da manuale. Il set da quasi 2500 è ben dettagliato, ma non è complesso da costruire come sembrerebbe, e costituisce pertanto anche un buon punto di approccio per chi cerca set LEGO di livello esperto senza doverci perdere troppo la testa. La cosa bellissima è che questo set, come per molti della linea Technic, è compatibile con il pacchetto “Power Function” che permette di motorizzare le costruzioni Lego donando loro il movimento grazie ad un kit pratico e di semplice installazione di motorini elettrici.

» Acquista LEGO Creator Expert, La Ruota Panoramica

» Acquista LEGO Technics Power Function

Il Maniero del Joker

Restiamo più o meno in tema parchi giochi con questo set bellissimo ma, purtroppo, poco conosciuto, perché direttamente legato al film LEGO Batman che ha prodotto un merchandising bellissimo ma diffusosi in modo molto limitato. Tra le varie, il set dedicato al Maniero del Joker è certamente il nostro preferito. Del resto parliamo di un vero e proprio castello, i cui richiami all’immaginario classico del personaggio sono fortissimi, a partire dalla struttura, che è un vero gioiello, specie se si considera la facciata ed il gran numero di dettagli nascosti dietro di essa! Il set, per altro, è l’unica occasione che avete per procurarvi una minifig di Alfred Pennyworth, maggiordomo di Batman, con addosso la Bat-tuta. Vi pare poco?!

» Acquista LEGO The Batman Movie, Il Maniero di Joker

Le donne della NASA

Frutto del progetto Ideas, questo piccolo set non è quanto di più mirabolante si sia mai visto nel mondo, né il più complesso, però è un delizioso tributo al contributo femminile nel campo della scienza e, nel particolare, allo sviluppo della NASA dal 1959 ai primi anni ’90. Il set è diviso in tre parti, e comprende le minifig di quattro celebri menti femminili dell’Agenzia Spaziale America: Margaret Hamilton, che sviluppò il software di bordo per il programma Apollo; Nancy G. Roman, ovvero “la madre del telescopio Hubble”; Sally Ride, ovvero la prima americana a raggiungere lo spazio, e Mae Jamison, la prima astronauta afroamericana ad arrivare nello spazio. Assieme alle quattro eroine della scienza, dei piccoli diorama con il telescopio Hubble e ovviamente lo Space Shuttle Challenger comprensivo dei suoi tre stadi separabili. Se poi il connubio LEGO e spazio vi solletica, allora assieme a questo set potreste pensare di regalare anche il bellissimo Saturn-V, arrivato proprio quest’anno o, perché no, il modello in scala del Challenger, venduto ad un prezzo decisamente “per collezionisti”.

» Acquista LEGO Ideas, Le Donne della NASA

» Acquista LEGO Ideas, NASA Apollo Saturn V

» Acquista LEGO Shuttle Expedition

I robot programmabili Lego

Alcuni di voi non ne avranno idea, ma da qualche tempo giocare con i LEGO non significava solo montare complesse costruzioni di mattoncini, ma anche divertirsi e sperimentare con la programmazione, la qual cosa è nata proprio sulla scia della sperimentazione amatoriale che, col tempo, diede vita al progetto “Mindstorm”, ovvero alla fusione tra la programmazione e la robotica a base di mattoncini. Queste idee, nate in modo quasi undergorund, hanno portato alla nascita di due dei più belli e ambiziosi prodotti Lego, ovvero al set Mindstorms del 2013, ed al più recente (e accessibile) LEGO Boost Toolbox. Con il primo è possibile costruire veri e propri automi complessi, sia con cingoli che non, lasciando libero spazio alla fantasia ma con “i limiti” imposti dal sistema Technic, che permette costruzioni più complesse, ma che richiede anche una elevatissima capacità di assemblaggio. LEGO Boost Toolbox è invece un prodotto squisitamente pensato ai più piccoli, che possono programmare automi più piccoli, assemblati con i mattoncini classici, e con il supporto di una comoda app. Sono due facce della stessa medaglia, una più orientata verso i giovani adulti (e agli adulti propriamente detti), e l’altro per bambini in età scolastica. In ogni caso, consigliatissimi!

» Acquista LEGO Mindstorms EV3

» Acquista LEGO Boost Toolbox

La Bugatti Chiron

Arrivata sugli scaffali quest’anno, la Bugatti Chiron è diventata, sin da subito, uno dei più desiderati set del mondo LEGO, complice una qualità costruttiva impareggiabile, ed un design che riesce a riprodurre fedelmente la livrea dell’auto, nonostante le difficoltà nel riprodurne, con mattoncini Lego, le complesse e sinuose curve della carrozzeria. Il risultato è semplicemente un capolavoro dell’ingegneria di Billund, venduto al pubblico in un set Technic di altissimo livello, che richiede non poca abilità nell’assemblare mattoncini! Il prezzo non è per tutti, anche se probabilmente anche i più disillusi dal mondo Lego ci avranno sicuramente fatto un pensierino. Per altro ben pochi sanno che già da qualche anno una ditta esterna, la Lightailing, sta da qualche anno mettendo in commercio dei set di luci led appositamente progettati per i set LEGO. La Chiron è ovviamente stata inclusa nei progetti della società per cui, volendo, potete acquistare un kit separato (ma non riconosciuto da lego) per dotare la vettura di luci frontali e posteriori!

» Acquista LEGO Technic, Bugatti Chiron

Il Castello Disney

Bellissimo. Non ci sono altre parole per descrivere questo set dedicato al celebre castello che fa bella mostra in ogni parco a tema di Topolino e Co. Presente sul pianeta. Questa versione LEGO, con i suoi oltre 4000 pezzi, in particolare, richiama la forma e le colorazioni di quello presente a Disney World di Orlando e comprende al suo interno anche un piccolo set di minifig con Topolino, Minnie, Paperino e Paperina. Alle spalle della facciata tante stanze arredate, molti dettagli richiamanti ai film classici come Fantasia e diversi piani in cui posizionare le fig. Il prezzo non è accessibile, ma va considerato che si tratta di un pezzo pensato e venduto squisitamente per i collezionisti di ambo le fasce, quella LEGO e quella Disney, e perfettamente in linea con il merchandise di livello a cui fa riferimento. Di sicuro chiunque lo riceverà non potrà lamentarsene insomma!

» Acquista LEGO Castello Disney

