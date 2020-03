Regali di Pasqua LEGO: acquista e ricevi in omaggio l’esclusivo Uovo di Pasqua

Vi segnaliamo che in occasione dell’arrivo della Pasqua, anche Lego Store ha deciso di vestirsi a festa, offrendoci l’occasione di ricevere in regalo un set esclusivo ed a tema. Stiamo parlando dello sfizioso set Lego 40371, ovvero l’uovo di pasqua personalizzabile con tanto di pulcino nascosto al suo interno!

Un set delizioso e soprattutto a tiratura limitata, mai messo prima in commercio e creato proprio in occasione della Pasqua 2020 il che, come sempre succede in questi casi, lo rende estremamente ambito e collezionabile! Il set può essere vostro con una qualunque spesa superiore ai 55€ (dunque anche più prodotti, purché acquistati in un ordine unico), ed il suo valore commerciale si aggira – per il momento – attorno ai 15 euro. Costituito da 238 pezzi, il set rappresenta un ovetto di pasqua cavo, al cui interno è nascosto un piccolo pulcino assemblabile. La cosa curiosa è che l’esterno del set può essere personalizzato in vari modi, aggiungendo parti secondo il proprio gusto, un po’ come accade per la linea DOTS. Insomma, un’idea regalo davvero carina e originale, in pieno stile Lego!

