I migliori regali Disney per tutti i fan

Siete fan della grande casa di Topolino? Conoscete qualcuno che è appassionato dei tantissimi film e personaggi del mondo The Walt Disney Company? Siete nel posto giusto per voi! Accanto alla nostra selezione dei migliori gioielli Disney, dei maglioni a tema DC e maglioni a tema Marvel, soprattutto dedicati al periodo natalizio, vi proponiamo una serie di interessanti idee regalo dedicati ai vari film Disney. Vi consigliamo allora quali sono i migliori regali Disney nella nostra lista qui sotto!

I migliori regali Disney

Tazza Chip e Teiera Mrs Pott – La bella e la bestia

Siate nostri ospiti e godetevi una deliziosa tazza a tema disney con questa beauty and the beast chip mug! Una carina tazza a forma di carattere basata sul popolare personaggio del classico disney beauty and the beast, il design delle tazze ha caratteristiche immediatamente riconoscibili – compreso il chip che gli dà il suo nome – rendendo questo un grande regalo per i fan. Consigliamo l’abbinamento alla teiera, la mamma di Chip, Mrs Pott, per completare l’idea regalo con una delle coppie più tenere dei Classici Disney.

» Clicca qui per acquistare Tazza Chip

» Clicca qui per acquistare Teiera Mrs Pott

Topolino Disney Baby – Diffusore e Umidificatore

Un’ottima idea regalo, Umidificatore, purificatore e diffusore di aromi con cromoterapia. Ideale per la cameretta del bambino o per l’ufficio. Utile per evitare la secchezza delle mucose del bambino durante la notte. Cromoterapia, aromaterapia e umidificatore. Utilizzabile come profumatore e vaporizzatore per ambienti con gli appositi liquidi aromatizzati. Dettagli in Miro Silver a forma di Topolino, con uno strato di argento puro 999,95%. Perfetto come idea regalo per nascita, compleanno del bambino, battesimo, o come decorazione per la camera.

» Clicca qui per acquistare Diffusore e Umidificatore a forma di Topolino

La bella e la bestia – Rosa di Belle

Realizzato in vetro premium, il paralume è chiaro e resistente. Fiore artificiale con luce stringa, portare una decorazione realistica e attraente per la stanza. Alimentato da 3 batterie AAA (non incluse), è comodo da usare. Illumina e aggiungi un’atmosfera calda e romantica a casa o in festa. Grande decorazione per casa, festa di matrimonio, festa di compleanno, club, ufficio, ecc.

» Clicca qui per acquistare la rosa de La bella e la bestia

Minnie e Topolino – Tagliapizza

Tagliapizza rosso in Acciao, Porcellana e Polipropilene, dal Design Made in Italy che rappresenta un tenero bacio scambiato tra Minnie e Topolino. E’ possibile lavarlo a mano, ed è decorato sempre a mano. I disegni sono in stile dipinto a pennello, per rendere i vostri pranzi e le vostre cene a base di pizza sempre più colorati e divertenti, con un tocco di fantasia Disney che non guasta mai.

» Clicca qui per acquistare Tagliapizza Minnie e Topolino

Tagliere con castello Disney

Suggeriamo un’altra idea per la vostra cucina: il Tagliere con scritta in lingua inglese “It All Started with A Mouse”, regalo per l’inaugurazione di una nuova casa o per le feste natalizie. Realizzato in legno di Hevea sostenibile, è stato progettato e inciso nel Regno Unito, non rovina l’affilatura dei coltelli. Una idea regalo per qualsiasi fan, perfetta per la vostra cucina e per rendere più magica e unica la preparazione dei vostri piatti e portate.

» Clicca qui per acquistare Tagliere Castello Disney

Frozen – Maglione e felpa Elsa

Immancabile l’idea regalo a tema Frozen, dedicata a tutti i fan della regina dei ghiacci: consigliamo l’acquisto del maglione di Elsa, a lunghezza standard, taglio regular e con scollo tondo. La lavorazione a maglia lo rende ancora più caratteristico, con polsini a costine e realizzato in 50% cotone, 50% poliacrilico. E’ consigliato il lavaggio in lavatrice. Accanto a questa soluzione, offriamo anche l’idea regalo di una felpa con cappuccio bianca e blu, sempre rappresentante il profilo del volto di Elsa, di lunghezza standard, taglio regular, scollo tondo e con stampa frontale e sulle maniche. Il cappuccio è con coulisse rimovibile, presenta una tasca a marsupio e l’orlo e polsini sono a costine. L’effetto è dip dye per renderlo un regalo davvero imperdibile e raffinato!

» Clicca qui per acquistare Maglione Elsa

» Clicca qui per acquistare Felpa Elsa