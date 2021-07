Regé-Jean Page (Bridgerton) sarà il protagonista del remake del film Il Santo

Regé-Jean Page, l’attore emergente della serie Netflix Bridgerton, sarà attore protagonista e produttore esecutivo del reboot del film Il Santo. Inoltre, il drammaturgo e attore Kwame Kwei-Armah è stato incaricato di scrivere una nuova bozza della sceneggiatura per il thriller d’avventura. Questo è il secondo progetto di Page con Paramount, insieme all’imminente Dungeons & Dragons. A produrre Il Santo sono Lorenzo di Bonaventura e Brad Krevoy, oltre a Robert Evans, morto nel 2019 e che riceverà un credito postumo.

Regé-Jean Page nel remake del film Il Santo

Il Santo è basato sui romanzi d’avventura dell’inizio del XX secolo di Leslie Charteris che hanno come protagonista un uomo misterioso di nome Simon Templar. Il personaggio si è rivelato piuttosto popolare, apparendo in fumetti, serie televisive e film. Roger Moore ha recitato nell’omonima serie televisiva britannica degli anni ’60, mentre Val Kilmer ha interpretato Simon Templar nel film Paramount del 1997 Il Santo, in cui interpretava un maestro del travestimento.

Kwei-Armah ha co-scritto 892, un dramma indipendente con John Boyega. Sta anche scrivendo il musical di Spike Lee All Rise. Come drammaturgo, ha vinto il premio Peggy Ramsey e attualmente è direttore artistico di The Young Vic a Londra.

Il lavoro di Page nei panni del rubacuori di Bridgerton, Simon Basset, lo ha reso uno degli attori più ricercati di Hollywood, lasciando legioni di fan delusi quando ad aprile è arrivata la notizia che non sarebbe tornato per la seconda stagione della serie Netflix.

Dalla sua ascesa ai vertici di Hollywood, ha recitato in The Grey Man dei fratelli Russo con Chris Evans e Ryan Gosling e nel film di Dungeons & Dragons targato Paramount. Il Santo sarebbe la sua prima esperienza come protagonista di un film.

