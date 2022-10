Sempre più fantasy, sempre più internazionali: altri ospiti importanti si aggiungono alla lista della oramai imminente kermesse lucchese, infatti è stato da poco annunciato che alla manifestazione saranno presenti i registi e il produttore del nuovo film Dungeons and Dragons – L’Onore dei ladri saranno ospiti a Lucca Comics and Games 2022.

I registi del film di Dungeons and Dragons ospiti a Lucca Comics and Games 2022

Saranno presenti al Lucca Comics and Games 2022 il 29 ottobre i registi dell’attesissimo film a tema Dungeons and Dragons, Jonathan Goldstein e John Francis Daley (sceneggiatori di Spider-Man Homecoming). Sempre lo stesso giorno, assieme ai due registi sarà presente anche il produttore Jeremy Latcham (Spider-Man: Homecoming, Avengers: Age of Ultron, Iron Man, Guardiani della Galassia) e tutti e tre condivideranno alcuni contenuti del film Dungeons and Dragons – L’Onore dei ladri, previsto per il 2 marzo 2023.

Il pubblico potrà incontrarli durante un panel dedicato al film presso il Cinema Astra. Qui avrete la possibilità di porre domande ai registi e al produttore, sperando di scoprire qualche segreto dietro alla realizzazione del film o qualche altra curiosità inerente al mondo del celebre gioco di ruolo.

Oltre a questo appuntamento, il pubblico di Lucca avrà la possibilità di vivere l’esperienza della Taverna di Dungeons and Dragons: L’Onore dei Ladri. I visitatori della Taverna avranno modo di sorseggiare un Dragon’s Brew e otterranno gadget esclusivi, inoltre potranno avere la possibilità di scattare foto all’interno della Taverna stessa.

Vi ricordiamo che il nuovo film di Dungeons and Dragons: L’Onore dei Ladri è interpretato da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant ed è prodotto da Paramount Pictures in associazione con eOne e sarà distribuito in Italia da Eagle Pictures.

Se non siete riusciti ad accaparrarvi i biglietti di Lucca Comics and Games proprio per il 29, provate a vedere se sono ancora disponibili su Vivaticket. Infatti sono stati resi disponibili altri biglietti giornalieri. Scoprite se siete fortunati!