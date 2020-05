Reigen – Edizioni Star Comics annuncia lo spinoff di Mob Psycho 100

Continuano gli annunci targati Edizioni Star Comics che, con una diretta sul suo profilo instagram, ha annunciato l’arrivo in Italia di Reigen ovvero lo spinoff di Mob Psycho 100, in corso di pubblicazione in Italia dal 2017 sempre per Edizioni Star Comics, scritto e disegnato da ONE.

Reigen è un volume unico che racconterà le vicende dell’omonimo e controverso personaggio, mentore di Shigeo Kageyama e proprietario dello studio di consulenze spiritistiche e affini, alle prese con nuovi incarichi e con una nuova assistente che frequenta le superiori.

Reigen verrà pubblicato nel corso del 2020, non è stata attualmente fornita una data precisa di pubblicazione.

Per quanto riguarda invece Mob Psycho 100, eccovi una breve sinossi:

Shigeo Kageyama, detto Mob, è uno studente di seconda media che sogna un’adolescenza normale, ma l’essere dotato di poteri paranormali gli rende le cose un po’ complicate. Per non dare nell’occhio, il ragazzo cerca di tenere le sue capacità ESP sotto controllo. Ma cosa accadrebbe se le emozioni e lo stress spingessero questi poteri al 100% delle loro potenzialità? Spiritisti ciarlatani, discutibili sette religiose e così via: vari soggetti accorrono per sfruttare le straordinarie doti psichiche di Mob, e man mano il ragazzo comincia a sentire qualcosa crescere dentro di lui.

Pochi giorni fa Edizioni Star Comics aveva annunciato Record of Ragnarok, l’ultimo di una serie di annunci fra cui Mao di Rumiko Takahashi, lal light novel One Piece Novel A – trovate tutti i dettagli QUI, e due nuovi shojo – cliccate QUI per i dettagli.

Sotto l’hashtag #staracasa invece Edizioni Star Comics aveva varato un calendario per presentare ai lettori una serie di volumi in lettura gratuita, fra cui moltissimi numeri 1 di alcuni tra i manga e fumetti più apprezzati del suo ricco catalogo. Trovate tutti i dettagli, compresi i primi titoli già disponibili, cliccando QUI.