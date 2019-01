Renegade annuncia Solo Hero, una serie di boardgames dedicata al gioco in solitaria

Renegade, l’editore di Clank !, Raiders of the North Sea e altro ancora, ha annunciato Solo Hero, una nuova linea di giochi pensata per un solo giocatore.

La serie Solo Hero prenderà il via con Proving Grounds, un gioco di dadi in tempo reale progettato da Kane Klenko, il creatore di FUSE e Flatline.

Ciò che dovrebbe rendere particolarmente interessante Proving Ground è il forte focus sulla storia che è stato promesso: incluso nella scatola troveremo il mini-romanzo “Only the Strongest Has the Heart of a Wizened Queen“, dove la combattente Maia Strongheart dovrà dimostrare la propria innocenza dopo essere stata accusata dell’omicidio di sua madre, la Sun Queen. Il libro, scritto da Monica Valentinelli, designer e scrittrice di RPG, servirà da prologo al gioco.

L’opera infatti è indispensabile per introdurre i personaggi del gioco e la trama di fondo, il tutto prima che il giocatore prenda il controllo di Strongheart all’interno della arena gladiatoria nel corso della mezz’ora di gioco prevista da ogni partita

Il gioco includerà un tutorial e sei diversi scenari che potranno essere combinati in vario modo; inoltre sarà possibile passare da un’esperienza di base a una sfida più dura con l’introduzione di regole opzionali.

Proving Grounds è previsto per aprile e costerà $ 35; inclusi nella scatola troveremo le carte, dadi, pedine e il romanzo.