Renegade Game Studios è il nuovo pubblisher di World of Darkness

Importanti novità per i fan di World of Darkness (il setting di gioco di Vampiri ,Licantropi: l’Apocalisse, Mage: The Ascension, Wraith: The Oblivion e Changeling: The Dreaming): da oggi Renegade Game Studios ottiene la licenza per la pubblicazione di materiale ufficiale.

E la cosa porta con sé degli effetti quasi immediati: l’azienda ha infatti annunciato che a breve rilascerà Vampire: The Masquerade Companion, un supplemento digitale completamente gratuito, che espanderà ulteriormente la lore di gioco introducendo alcuni clans completamente nuovi.

A proposito di questa nuova collaborazione ecco quanto detto da Sean Greaney, Brand Manager di World of Darkness presso Paradox Interactive (traduzione nostra):

Renegade Games Studios e World of Darkness hanno lavorato a stretto contatto sul progetto Vampiri: The Masquerade – Rivals e la squadra ha dimostrato di avere una forte passione per il brand e di avere i nostri stessi obiettivi. Possiamo rassicurare i fan che non ci saranno interruzioni di sorta e potranno presto mettere le mani sui manuali di Vampire: The Masquerade 5° Edizione.

A guidare lo sviluppo di nuovo materiale sarà Justin Achilli, appena investito del ruolo di World of Darkness Creative Lead.

A lui e al team che lo affiancherà l’onore, e l’onere, di portare alla luce (mai termine fu meno adatto) tutta una serie di nuovi contenuti che andranno a riguardare tutti i media del franchise, includendo quindi non solo il gioco di ruolo ma anche videogames e fumetti.

Sicuramente un lavoro non da poco, considerando l’enorme mole di materiale ufficiale uscito nel corso di una produzione che conta quasi 30 anni di età: la prima edizione di Vampiri risale infatti all’ormai lontano 1991.

Stando all’annuncio fatto da Renegade Game Studios uno degli obiettivi primari di questa nuova collaborazione sarà proprio quello di produrre tutta una serie di manuali dedicati al gioco di ruolo e dare nuova veste ad alcuni elementi la cui ultima stampa risale a oltre 20 anni fa!

Ecco la dichiarazione del nuovo World of Darkness Creative Lead:

La possibilità di sviluppare internamente questa IP è stato uno dei motivi che ha spinto il team di World of Darkness ad assumermi e sono eccitato da questa responsabilità. Lavorerò con un team selezionato per sviluppare lore, atmosfera e tono che non deludano i giocatori, e collaborerò con Renegade per dare vita a nuove avvincenti storie. Sebbene sarò io a guidare questo processo, continueremo a collaborare con scrittori e freelancers. Il nostro scopo è quello di assicurare che i nuovi libri possano includere un’ampia varietà di vedute.

Anche Scott Gaeta, Presidente e Editore presso Renegade Game Studios, ha commentato dicendo (traduzione nostra):

Siamo eccitati di poter lavorare con il team di World of Darkness e poter così creare nuovo materiale per un universo così ricco di orrore soprannaturale. Nonimo l’ora di dare il nostro contributo alla community e di dare il benvenuto ai nuovi giocatori

Per chiudere riportiamo anche la dichiarazione di Martina Zych, Brand Community Developer di World of Darkness (traduzione nostra):

I fans di World of Darkness ci chiedevano di far uscire nuovo materiale fin da quando, nel 2018, è uscito il manuale base di Vampiri: the Masquerade 5° edizione.

Rispondiamo a queste richieste con l’uscita di Vampire: The Masquerade Companion, dove potranno trovare informazioni sui Tzimisce, uno dei clan più iconici del gioco, e le regole per i Mortali. Siamo pronti ad ascoltare i nostri giocatori, e ora che possiamo sviluppare l’IP personalmente faremo tesoro dei feedback ricevuti e produrre altro materiale come Companion. Questo è solo il primo di una lunga serie di prodotti, e sebbene non possa svelare altro posso dire che è un gran momento per essere fan di World of Darkness

Ovviamente noi non mancheremo di informarvi non appena saranno rese note le prossime uscite dedicate a questo celebre brand.