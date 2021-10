ReNoir Comics a Lucca Comics and Games 2021

ReNoir Comics ha confermato che sarà presente a Lucca Comics & Games 2021, la fiera che si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre, assieme a schiera di autori e novità editoriali, inclusi i nuovi numeri delle serie in arrivo e la biografia a fumetti di Bud Spencer.

Lo stand ReNoir Comics (stand 112, padiglione Napoleone) sarà animato da numerosi autori in dedica: Gianluca Buttolo (La Scelta, Il libro di Dot, Michelangelo), Roberto Lauciello (Bud Spencer, Malabrocca) e gli autori di Don Camillo a fumetti Tommaso Arzeno, Davide Barzi, Alberto Locatelli e Italo Mattone.

Poco sotto trovate tutte le novità che saranno proposte in fiera:

Bud Spencer di Marco Sonseri e Roberto Lauciello, con la prefazione di Cristiana, Diamante e Giuseppe Pedersoli.

Quanti attori possono dire di aver avuto una vita avventurosa quanto quella dei personaggi che hanno interpretato sullo schermo? Pochi, pochissimi.

Tra loro spicca Carlo Pedersoli, nuotatore di livello olimpionico, camionista in sud America e soprattutto eroe di decine di film a base di humour e cazzotti. Un matrimonio felice, una carriera cinematografica cominciata quasi per caso, qualche tentativo di dieta e moltissime scorpacciate.

Il piccolo Luca lo incontra in un aeroporto, durante una giornata un po’ magica, e si lascia rapire dalla storia della sua vita. Un racconto unico, simpatico e affascinante, come quelli che hanno reso Bud Spencer un mito per generazioni di spettatori.

112 pagine, cartonato, a colori € 19,90

Solo 6, di Oscar Martin

Senza Legatus, gli umani pensavano di essere finiti. Ma i suoi seguaci ormai sono migliaia e la sua parola si diffonde a tutte le specie scatenando una rivoluzione.

Di fronte alla perdita dei territori che un tempo possedevano, i governatori iniziano una guerra.

Allo stesso tempo, una nuova fazione armata appare e propone un nuovo modo di vivere.

La situazione diventa esplosiva. Niente sarà più lo stesso.

88 pagine, brossurato, a colori, € 9,90

Usagi Yojimbo – L’edizione speciale 8, di Stan Sakai

Ottavo volume di un’edizione prestigiosa e accurata che raccoglie in ordine cronologico le incredibili avventure del ronin Usagi. Nuove, entusiasmanti avventure ambientate nel Giappone del 16° secolo, setting perfettamente ricostruito, ricco di dettagli e personaggi ripresi dalla storia, frutto di un’appassionata ricerca da parte dell’autore, il pluripremiato Stan Sakai

Nel volume è pubblicato anche il 100 numero della serie, un vero e proprio gala celebrativo con la partecipazione di fumettisti come Frank Miller, Sergio Aragonés e Jeff Smith.

600 pagine, cartonato, in bianco e nero, € 34,90

Infine, sempre a Lucca saranno presentati in fiera i nuovi cofanetti per Usagi Yojimbo – L’edizione speciale e Don Camillo a fumetti, quest’ultimo illustrato da Roberto “Dakar” Meli per i colori di Anwar Abbas. Infine, non perdete il volume Lucca Comics & Games – Storie e immagini del festival della cultura pop qui su Amazon.