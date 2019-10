ReNoir Comics: autori e novità per Lucca Comics & Games!

ReNoir Comics sarà presenta a Lucca Comics & Games 2019 con tantissimi autori italiani e altri special guest. Ecco la lista completa.

La nuova edizione del Lucca Comics & Games è sempre più vicina, e tantissime realtà (nostrane e non) si stanno preparando a questo grande evento. Tra queste c’è sicuramente ReNoir Comics, che ha recentemente ufficializzato le novità editoriali e gli autori presenti in fiera.

Innanzitutto, l’ospite d’onore di questa edizione del Lucca Comics & Games sarà Stan Saka per presentare Usagi 7, Usagi – Teenage Mutant Ninja e Usagi – Kirishitan. Inoltre, venerdì 1 novembre alle 15.00, egli parteciperà “a un incontro intitolato Samurai International, in cui si confronterà con altri grandi fumettisti che hanno raccontato storie di guerrieri giapponesi“. I possessori del biglietto Level Up potranno incontrarlo giovedì 31 ottobre alle 16.00 presso Atelier Ricci.

Nello stand di ReNoir Comics, saranno presenti tantissimi autori: “Gianluca Buttolo (La Scelta, Dot, Michelangelo), Roberto Lauciello (Malabrocca), Grégory Panaccione (Match, Un oceano d’amore, Il mio amico Toby, Un’estate senza mamma), Oscar Martín (Solo, La Gilda), Stefano Tamiazzo (Cynocephales) e gli autori di Don Camillo a fumetti Davide Barzi, Adriano Fruch, Alberto Locatelli e Italo Mattone“.

L’editore ha anche organizzato un evento che sarà sicuramente gradito a tutti coloro che vogliono proporsi per collaborare su Don Camillo a fumetti. Gli interessati, infatti, potranno prendere parte a un incontro con i disegnatori sabato 2 novembre alle 15:30 in Area Pro. Infine, tutte le novità di ReNoir Comics.

Usagi Yojimbo – Teenage Mutant Ninja Turtles

La collezione completa, di Stan Sakai. Stan Sakai è legato a Kevin Eastman e Peter Laird, i creatori delle Teenage Mutant Ninja Turtles, da una lunghissima amicizia. Hanno iniziato a fare fumetti insieme e insieme hanno rivoluzionato il mercato americano dei comic book. Per questo nelle loro opere si sono spesso omaggiati a vicenda: Miyamoto Usagi compare nelle serie animate delle Tartarughe Ninja, nelle loro collezioni di action figures, nei giochi da tavolo… Allo stesso modo, i nostri rettili guerrieri preferiti sono apparsi più volte nelle storie a fumetti del coniglio ronin.

Questo volume raccoglie tutti gli episodi crossover scritti e disegnati da Stan Sakai, alcuni già pubblicati nell’Edizione Speciale, altri invece completamente inediti in Italia. Un ottimo modo per i nuovi lettori per conoscere il personaggio!

216 pagine, cartonato, a colori, € 19,90

Usagi Yojimbo – Kirishitan

Di Stan Sakai. Usagi e il suo amico, l’ispettore Ishida, di nuovo in missione insieme, si ritrovano a indagare su un libro straniero che sta creando non pochi problemi in tutto il Paese per l’importanza che riveste per alcuni gruppi di samurai. I due si troveranno davanti a una cultura diversa, che non capiscono, e dovranno trovare la chiave per scoprirne il segreto.

200 pagine, cartonato, in bianco e nero, € 19,90

Usagi Yojimbo – L’edizione speciale 7

Un nuovo volume dell’edizione definitiva del coniglio ronin creato da Stan Sakai. In questi episodi l’autore indaga la figura di Tomoe, la gatta guerriera amica di Usagi, raccontando i segreti nascosti nel suo passato.

592 pagine, cartonato, in bianco e nero, € 34,90

Un’estate senza mamma

Di Grégory Panaccione. Lucie quest’anno passerà le vacanze in Italia, insieme a una coppia di amici di sua mamma che non parla una parola di francese. È l’inizio di un’estate straordinaria, durante la quale, tra giochi e immersioni, la bambina diventerà amica delle creature fantastiche che abitano quel luogo magico.

Dal maestro francese del fumetto muto, autore di Un oceano d’amore, Match e Il mio amico Toby, un libro sul superare le barriere linguistiche per imparare a conoscere davvero chi ci circonda.

280 pagine, brossurato, in bianco e nero, € 19,90

Michelangelo – Il conflitto della Sistina

Di Gianluca Buttolo. La vicenda straordinaria di Michelangelo Buonarroti, chiamato da papa Giulio II della Rovere a realizzare l’affresco più famoso di sempre. È un’impresa che travolge la vita del pittore, mettendolo al centro di conflitti con i prelati, davanti a dilemmi morali, dubbi sulla sua arte. Una storia di passioni forti e di amore per l’Arte, ambientata tra le luci e le ombre del Vaticano del XVI secolo.

144 pagine, cartonato, a colori, € 24,90

Malabrocca – Un uomo solo… al fondo

Di Roberto Lauciello, con la prefazione di Marco Pastonesi e un ricordo di Serena Malabrocca. La storia di Luigi Malabrocca, la “Maglia nera” del ciclismo italiano. Il campione che, sapendo di non poter arrivare primo, decise di essere sempre l’ultimo.

12 giugno 1949. Giro d’Italia, ultima tappa, da Torino a Monza. Un contadino sorprende nel fienile un uomo accanto a una bici da corsa. È Luigi Malabrocca, la cui specialità è la “fuga al contrario”: se tutti gli altri ciclisti corrono per arrivare in testa, lui corre per arrivare in fondo. All’epoca, infatti, al Giro d’Italia veniva assegnata la “Maglia nera” all’ultimo arrivato, insieme a un bel premio in denaro. Molto meglio che finire dietro al mitico duo Coppi-Bartali senza glorie né medaglie! Tutto fila liscio per Malabrocca, tra soste strategiche e trucchi per perder tempo, finché non arriva un rivale: Carollo, un gracile muratore vicentino, una schiappa vera. Chi vincerà il duello all’ultimo posto?

112 pagine, cartonato, a colori, € 14,90

Don Camillo a fumetti 18 – Via Crucis

Di Davide Barzi e Alberto Locatelli, copertina di Ennio Bufi. Il nuovo albo della serie che traspone fedelmente tutti i racconti di Giovannino Guareschi propone ben otto storie a fumetti. Sono i racconti dell’esilio di don Camillo e dell’alluvione che sconvolge il borgo, che abbiamo tutti conosciuto nella versione interpretata da Fernandel e Gino Cervi nel secondo film, Il ritorno di don Camillo. Il fumetto mostra tante differenze, anche importanti, perché si basa sul testo originale di Guareschi, privo delle modifiche apportate da sceneggiatore, regista e censura. Per la prima volta, inoltre, un albo della serie Don Camillo a fumetti è interamente disegnato da un unico autore, il “veterano” Alberto Locatelli.

120 pagine, brossurato, in bianco e nero,12,90 €

Don Camillo a fumetti – Cofanetto voll. 13-16

Copertina di Sergio Gerasi. l quarto cofanetto raccoglie i volumi dal 13 al 16 di Don Camillo a fumetti. Per la prima volta l’autore della copertina non è Ennio Bufi, ma Sergio Gerasi, veterano della collana, che scatena i suoi pennelli per rappresentare a colori don Camillo e Peppone.

Cofanetto + 4 volumi, € 54,90

The Damned 1 e 2

Di Cullen Bunn e Brian Hurtt. La nuova edizione della serie che ha lanciato Cullen Bunn (Harrow County, The Sixth Gun) e Brian Hurtt (The Sixth Gun), per la prima volta a colori.

Durante il Proibizionismo, Eddie Tamblyn si trova coinvolto in una guerra tra le famiglie mafiose demoniache che lottano per il controllo della città. È lui il “dannato” del titolo, un uomo maledetto, che non può mai morire: chiunque ne tocchi il cadavere subisce le ferite che l’hanno ucciso e lui ritorna dalla morte. Per questo è il sicario più ambito dai criminali, che lo utilizzano per i loro scopi più oscuri.

The Damned 1: 152 pagine, brossurato, a colori, € 14,90

The Damned 2: 138 pagine, brossurato, a colori, € 14,90

Diario di un’imbranata

Di Svetlana Chmakova. Penelope “Peppi” Torres, una timida studentessa appena trasferitasi, non vuole altro che ambientarsi e incontrare altre anime con inclinazioni artistiche come lei. L’ultima cosa che vuole fare è distinguersi.

Così, quando si imbatte, letteralmente, in Jamie Thompson, un tranquillo smanettone senza amici, e viene presa in giro e soprannominata “La ragazza dello sfigato”, il primo istinto di Peppi è quello di spingerlo via e scappare. Nonostante si senta colpevole e voglia disperatamente scusarsi con lui per l’incidente, Peppi finisce sempre per tirarsi indietro. E non ha motivo di parlare con Jamie fino a quando non finisce per urtarlo di nuovo! Questi due opposti si guarderanno mai negli occhi? E diventeranno mai amici?

224 pagine, cartonato, a colori, € 15,90