Pokémon, la replica da collezione della Poké Ball: recensione

Abbiamo avuto il piacere di recensire un prodotto di cui vi avevamo parlato qualche mese fa, la replica ufficiale della Poké Ball prodotta dall’azienda The Wand Company in collaborazione con The Pokémon Company International. Attenzione, non scambiatela per un giocattolo perché si tratta di un prodotto dalle finiture curate in ogni minimo particolare. E’ prima di tutto una replica elettronica per collezionisti, possiede una scocca in metallo con una verniciatura dalla qualità elevatissima ed è dotata di una tecnologia touch e rilevamento della prossimità. Ma a questo punto, bando alle ciance e andiamo a scoprirla insieme!

La sfera per gli allenatori alle prime armi

Ci sono oggetti, nel mondo nerd e geek, in grado di entrare nella memoria collettiva come unici ed inimitabili, ad esempio, il caso della mitica sfera Poké Ball ideata dai creatori dei Pokémon insieme ai vari mostriciattoli. E’ lo strumento principale per intraprendere l’avventura di allenatore di Pokemon e grazie ad essa, una volta stremati dalla lotta, possono essere catturati e in seguito utilizzati nelle varie sfide con altri allenatori di tutto il mondo. La sfera è un oggetto fondamentale per proseguire nell’avventura ed è imprescindibile per cercare di catturare tutti gli esemplari di Pokémon, vero scopo del gioco. Proseguendo nell’avventura avrete modo di scoprire anche altre sfere, in tutto ne esistono 27 tipologie differenti, adatte al tipo di Pokémon e al suo livello di combattimento. Sin da subito la sfera Poké Ball è diventata anche il simbolo del gioco stesso, il cui logo stilizzato viene ripetuto in ogni brand riguardante il mondo Pokémon sia dentro sia fuori dal gioco.

Packaging e Blister

La confezione della sfera Poké Ball giunge nelle nostre mani in un cartoncino rigido di forma rettangolare con sviluppo verticale. La grafica minimalista riprende uno sfondo dal layout scuro con un pattern che richiama il simbolo della sfera ripetuto più volte. Sulla parte frontale e sui lati vi sono immagini dettagliate del prodotto realizzate con una patina lucida che contrasta con lo sfondo opaco. Sul retro della confezione troviamo informazioni sul prodotto in varie lingue (italiano compreso) che elencano le varie caratteristiche e una frase esplicativa che vi riportiamo. “Questa replica della Poké Ball di alta qualità e precisione è perfettamente proporzionata con un guscio in metallo ingegnerizzato che rileva elettronicamente la prossimità e il tatto.

Con il suo pulsante luminoso e la custodia da esposizione illuminata all’apertura, questa Poké Ball promette di essere un’inestimabile pezzo da collezione per qualsiasi collezionista del mondo Pokémon”. Vediamo se mantiene le promesse, dunque. All’interno della scatola di cartone troviamo un blister in polistirolo bianco sagomato con la forma della sfera e della scatola, anch’essa in metallo, che la può contenere. Dentro troveremo anche un libretto illustrativo con le poche ma semplici istruzioni per farla funzionare.

Poké Ball Replica

Di per se è un gadget veramente semplice ma è nella semplicità che si nascondono gli oggetti unici e di qualità. La sfera è grande circa 7 cm e pesa 291gr. Presenta elementi metallici e in plastica con vari sensori che reagiscono alla prossimità e al tatto. La Poké Ball si accende premendo l’unico vero pulsante centrale, che include anche un led al suo interno in grado di emettere più colori e diversi tipi di luminosità a seconda di come viene impugnata.

La Poké Ball oltre ad essere un oggetto dalle perfette caratteristiche geometriche, con materiali dipinti con vernice di altissima qualità, può essere riposta comodamente nel vano cavo della scatola metallica che si apre con una cerniera posta sul retro. Il basamento contenuto al suo interno si solleva mentre si apre il cofanetto e una volta aperto attiva i led circolari posti all’interno. Anche in questo caso non si tratta di un oggetto comune. Oltre a poter contenere la Poké Ball anche la scatola grigia è dotata di sensori soft touch che possono alternare i led RGB al semplice gesto di sfioramento della targa frontale. La scatola grigia contiene, dentro il vano batteria, un anello che serve a riporre la sfera sulle superfici orizzontali.

Videorecensione

Conclusioni

La Pokè Ball, questa Pokè Ball, è l‘oggetto che ogni appassionato del mondo Pokèmon deve possedere ad ogni costo. Il suo prezzo, circa 110 euro, si colloca in una fascia adeguata per il livello di qualità che offre. Qualità che si riflette sia nelle componenti tecnologiche che negli aspetti estetici con verniciature prive di ogni minimo difetto, parola di collezionista dall’occhio di falco! In attesa che The Wand Company produca altre versioni delle varie Poké Ball non possiamo fare altro che consigliarvi di recuperare questa prima che sia troppo tardi e diventi difficilmente reperibile al suo prezzo base.