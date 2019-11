Rescue (Avengers Endgame) di Tamashii Nations

Un nuovo personaggio inedito è stato annunciato negli scorsi giorni, da Tamashii Nations in arrivo per la linea di S.H. Figuarts dedicata ad Avengers Endgame. La nuova figure rivelata è ispirata al personaggio di Rescue.

L’action figure sarà realizzata quasi completamente in plastica con alcune parti dell’armatura in metallo, ed avrà una altezza di circa 15 cm restando fedele alla scala dei personaggi Marvel usciti in precedenza. Come da tradizione Bandai all’interno della scatola troveremo diversi accessori extra e parti intercambiabili per il personaggio tra cui: il volto senza maschera dell’armatura con il viso di Pepper Potts, diverse mani intercambiabili, le alette sulla schiena che permettono a Rescue di volare e delle parti di armatura con degli effetti di raggi per ricreare le pose di attacco durante la battaglia finale del film.

Rescue alias Pepper Potts è la storica segretaria nonchè fidanzata di Tony Stark. Durante Avengers Endgame scopriremo che anche lei è sopravvissuta allo schiocco di dita di Thanos che ha sterminato metà delle forme di vita dell’universo. Durante i 5 anni vediamo che i due si sono ritirati in una vita solitaria mettendo su famiglia da cui è nata una bambina di nome Morgan. Durante le fasi finali della battaglia contro Thanos vediamo apparire per la prima volta Pepper con indosso l’armatura di Rescue decidendo di unirsi con tutti i vendicatori e affrontare la temibile minaccia venuta dal passato per distruggere questa volta l’intero Universo.

Rescue Armor uscirà nel mese di aprile 2020 in Giappone al costo di 7.700 yen

Al momento dell’annuncio non abbiamo notizie ufficiali relative alla distribuzione della figure al di fuori dei confini giapponesi data la presenza di alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.