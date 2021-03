Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Johannes Roberts anticipa alcuni aspetti del film

Il reboot dello storico franchise legato al mondo di Resident Evil è ormai alle porte. Come vi avevamo già detto, il titolo di questo nuovo lungometraggio è Resident Evil: Welcome to Raccoon City, un nome che è già un programma, considerando che il reboot prenderà linfa vitale dai primi due videogame della serie, ambientati proprio a Raccoon City.

Il nuovo titolo è stato rivelato dal regista Johannes Roberts durante un’intervista a IGN. È stato anche durante questa intervista che Roberts ha elencato alcune delle sue influenze insieme al titolo del prossimo film di Resident Evil. In primo luogo, ha descritto l’atmosfera del film: “La cosa che mi è piaciuta molto dei giochi è che erano spaventosi da morire ed è proprio quello che voglio trasferire al film. Quell’atmosfera dove piove ed è costantemente buio, è inquietante. Raccoon City è quel tipo di atmosfera nei giochi che volevo inserire nel film“.

Successivamente Roberts ha rivelato che il regista dell’orrore John Carpenter è stato una grande fonte di ispirazione per il suo lungometraggio di prossima uscita: “Sono un grande fan di John Carpenter. Il modo in cui racconta storie claustrofobiche di assedio l’ho preso come ispirazione cinematografica“.

Ha specificato che il film si svolgerà effettivamente in una varietà di luoghi all’interno di Raccoon City: sia una stazione di polizia ispirata all’ambientazione del videogioco Resident Evil 2, sia la Spencer Mansion del gioco originale. Si svolgerà anche nel 1998, lo stesso periodo in cui era ambientato il videogioco originale. Il cast del film include Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield accanto a Hannah John-Kamen nei panni di Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper Albert Wesker, Avan Jogia vestirà i panni di Leon S. Kennedy e Neal McDonough quelli William Birkin. Donal Logue interpreterà Chief Irons.

L’uscita di Resident Evil: Welcome to Raccoon City è attualmente prevista per il 3 settembre 2021.