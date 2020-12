Ormai è inutile negarlo, gli anni ’80 sono tornati, e con essi il retrogaming.

Da Stranger Things a Ready Player One, dalla moda al design di elettrodomestici siamo sempre più circondati da richiami agli anni che furono, ad una nostalgia che permea ormai ogni aspetto del mercato. Se avete amici, parenti o partner appassionati di retrogaming, e non avete idea di cosa regalare loro per Natale, non preoccupatevi, è il vostro anno fortunato! Dai sistemi di gioco agli articoli per la casa, ci sono moltissime opzioni che fanno al caso vostro! Scopriamo assieme, quindi, quali sono i migliori regali da fare agli appassionati di retrogaming.

Retrogaming: cosa regalare agli appassionati?

Una casa a misura di giocatore

Si dice spesso che la casa è lo specchio dell’anima. Molti studi evidenziano come una casa ben curata aiuti il benessere psico-fisico. Una casa non è solo mattoni, ma è un luogo in cui sentirsi felici e al sicuro. Spesso però, per stare bene in una casa, non basta che sia ben arredata, ma è fondamentale che rispecchi il carattere e le passioni di chi la abita. Quale regalo migliore, quindi, di un accessorio per la casa in stile retrogaming? Dalle lenzuola per il letto con su Pac-Man ai cuscini per il divano a tema retrogaming, passando per lampade e tazze a tema, questi regali renderanno l’abitazione dei vostri cari una vera e propria casa.

Gaming da indossare

Mai come oggi, mode, tendenze e oggetti del passato sono tornati di moda. Complice il web, che ha dato nuova visibilità alle tendenze del passato, facendo quindi del Vintage una vera e propria rivoluzione culturale. Chi è appassionato di retrogaming, quindi, adorerà i nuovi accessori e abiti a tema che rendono omaggio alle sue passioni e li sfoggerà come vere e proprie medaglie al valore. Su questo versante il mercato offre le opzioni più svariate: dagli zainetti a forma di Game Boy alle magliette spiritose, dagli orologi con forme particolari ai portafogli che rendono omaggio alle vecchie console Atari. Rimane solo l’imbarazzo della scelta.

Per tornare a giocare

Grazie a questa tendenza vintage, gli appassionati di retrogaming possono tornare a giocare ai videogiochi che li hanno fatti divertire e sognare. Le console retro, tendenza nata grazie ad un esperimento di Nintendo, con la creazione del NES Mini Classic, sono in seguito diventate un must have per gli appassionati. Le aziende, ad oggi, hanno ripreso in mano i loro vecchi hardware, rimpipcciolendoli, migliorandone i sofware e creando nuovi sistemi di gioco sia compatibili con i televisori e PC moderni, sia realizzando console portatili con i giochi inclusi direttamente nella memoria di bordo. Questi nuovi dispositivi non possono mancare nella collezione di un appassionato di retrogaming, e saranno un regalo di Natale che vi farà fare sicuramente bella figura.

