Revolution of the Daleks, Jodi Whittaker parla delle riprese

Revolution of the Daleks, lo speciale di Natale di quest’anno di Doctor Who, è in arrivo.

Da quanto si evince dal trailer non solo si ricollegherà al cliffhanger della stagione precedente di Doctor Who, ma riporterà anche indietro John Barrowman nei panni del capitano Jack Harkness.

Revolution of the Daleks segnerà anche l’ultima apparizione di alcuni membri regolari del cast come Bradley Walsh e Tosin Cole, che lasceranno la serie dopo quest’ultimo speciale. Durante un’intervista con la rivista EW (che potete leggere a questo link) il Dottore in persona, Jodie Whittaker, ha rivelato che sapere di stare girando l’ultima puntata con Bradley Walsh e Tosin Cole l’ha rattristata molto.

Ero assolutamente fuori di me. Non ho una faccia da poker. È il mio vero lavoro [recitare], quindi dovrei essere meglio. Ma ricordo che quel giorno, quando finimmo di girare, Tosin continuava a ripetermi “Calmati!” Ero totalmente partita! In un certo senso riflette un po’ il percorso che abbiamo affrontato insieme in questo viaggio. Sono davvero fortunata. Mandip e io continueremo il viaggio, ma questa era la fine per noi quattro, il quartetto originale. Ci siamo trovati così bene, e per questo è stata dura. So che questa è una delle cose migliori che mi capiteranno e i momenti migliori che vivrò mai su un set. Questo lavoro è qualcosa di intoccabile. Ci saranno un milione di altre esperienze incredibili, si spera. Ma anche se facessi questo per 20 stagioni, saprei che la mia prima volta come il Dottore è stata con questa famiglia, noi quattro, e che questo è il nostro tempo! Mi sentivo come un bambino in un pozzo. Ero così triste.

Revolution of the Daleks andrà in onda su BBC America il primo Gennaio. Il finale della stagione 12 ha lasciato le cose sospese mentre il tredicesimo Dottore di Whittaker è stato lasciato indietro, rinchiuso in una prigione eterna e il suo destino rimane sconosciuto. L’imminente speciale natalizio si concentrerà principalmente sui compagni del Dottore: Yaz, interpretato da Mandip Gill, Ryan, interpretato da Tosin Cole, e Graham, interpretato da Bradley Walsh, mentre cercheranno di sopravvivere senza di lei. Scopriranno presto un piano inquietante che coinvolge uno dei più grandi e temuti nemici del Dottore, i Dalek, è in atto. La tredicesima stagione è attualmente in produzione, e sarà composta da meno episodi del solito.