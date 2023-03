Grandissimo riconoscimento per il leggendario Rey Mysterio, ancora in attività in quel di SmackDown. Il maestro della 619 sarà ufficialmente introdotto nella WWE Hall of Fame di quest’anno, in programma ad aprile durante il weekend di WrestleMania 39. L’introduzione nell’arca della gloria potrebbe alimentare la rivalità tra Rey e il figlio Dominik.

Rey Mysterio nella WWE Hall of Fame

Non è ancora stato confermato dalla WWE, ma sempre più indiscrezioni danno per certo un match tra padre e figlio a WrestleMania. I due sono ormai ai ferri corti da mesi e Dominik sta continuando a stuzzicarlo e insultarlo, senza però avere alcuna reazione del padre. Rey Mysterio è uno dei wrestler più popolari di sempre, pioniere della lucha libre e uno dei pochissimi pesi leggeri ad aver vinto la Royal Rumble. Una carriera leggendaria che lo ha visto lottare in ECW, WCW e WWE. Alla corte di Stamford ha vinto ben 15 titoli, tra cui quello mondiale a WrestleMania 22 nel 2006, e si è laureato anche Grand Slam Champion.

La popolarità di Rey Mysterio nel corso degli anni è andata ben oltre i confini del mondo della WWE. Il “folletto di San Diego” è stato addirittura protagonista di una serie animata per Cartoon Network, intitolata Rey Mysterio vs The Darkness, in cui il wrestler si scontra con forze inimmaginabili, unendo il mondo della lotta con quello del mistero, della magia e del sovrannaturale. Per non parlare poi delle numerose maschere e del merchandising venduto con la sua immagine.

Dove vedere la WWE Hall of Fame

La Hall of Fame, così come gli altri eventi della WrestleMania Week, sarà visibile sul WWE Network. L’edizione di quest’anno di WrestleMania si terrà sabato 1 e domenica 2 aprile indiretta dal SoFi Stadium di Los Angeles, in California.