Re:Zero – Starting Life in Another World – la Seconda Stagione slitta a causa del Coronavirus

Il Covid-19, ormai comunemente noto come Coronavirus, continua a influire sul mondo dell’intrattenimento ad ampio raggio dal cinema ai fumetti passando agli anime oltre che ovviamente sulle nostre vite come visto dalla stretta sulle misure preventive varate dal nostro governo nelle ultime ore.

Questa mattina, attraverso il sito ufficiale della serie anime, è stato confermato che la Seconda Stagione della serie anime Re:Zero – Starting Life in Another World subirà uno slittamento. Inizialmente prevista per aprile in Giappone, il lancio della serie è slittato in una data ancora da definire con precisione nel mese di luglio così come il canale il time slot.

Lo slittamento come detto è imputato al Coronavirus che avrebbe in maniera imprecisata colpito la lavorazione e la produzione di questa Seconda Stagione su vari livelli.

La Prima Stagione di Re:Zero – Starting Life in Another World è attualmente disponibile sulla piattaforma Crunchyroll nella sua versione Director’s Cut ovvero con i 25 episodi in versione estesa con nuove sequenze rispetto alla versione precedentemente trasmessa della durata di 60 minuti circa.

Eccovi una breve sinossi di Re:Zero – Starting Life in Another World:

Catapultato in un mondo fantasy, il giovane hikikomori Subaru Natsuki viene aggredito da un gruppo di loschi banditi. Ad aiutarlo è una mezzelfa dai capelli argentati di nome Emilia, il cui obiettivo è diventare la prossima regina del paese in cui si trovano, Lugunica. Scoprendo che la sua salvatrice è sulle tracce di una giovane ladra che le ha rubato un oggetto, in segno di riconoscenza Subaru si offre di darle una mano mettendosi anche lui alla sua ricerca. Sfortunatamente è la peggio a prendere il sopravvento sui due, e così la missione si conclude con la loro morte.

Nonostante ciò, Subaru si risveglia improvvisamente nello stesso posto in cui era stato evocato all’inizio: ben presto si renderà infatti conto che ha ricevuto il potere di tornare in vita ogni volta che morirà, riavvolgendo il tempo e riprendendo conoscenza in un momento imprecisato del passato senza perdere i ricordi delle linee temporali precedenti. Consapevole dei vantaggi e svantaggi di una tale peculiarità, Subaru intraprende dunque una pericolosa avventura per salvare e difendere non solo Emilia, ma anche altre persone con cui legherà lungo il cammino.

Mentre di seguito potete vedere il trailer di annuncio della Seconda Stagione:

Re:Zero – Starting Life in Another World scritto e ideato da Tappei Nagatsuki sotto lo pseudonimo di Nezumiiro Neko ha iniziato la pubblicazione sul sito web Shōsetsuka ni narō il 20 aprile 2012. Concepita dall’autore come una serie di romanzi amatoriali, è stata poi adattata in una serie di light novel di genere isekai scritta dallo stesso Tappei Nagatsuki e illustrata da Shin’ichirō Ōtsuka a partire dal 24 gennaio 2014. La serie si compone per il momento di ventuno volumi, accompagnati da tre storie secondarie e cinque raccolte di storie brevi e da due adattamenti manga.

In Italia sia le light novel che le serie manga sono pubblicate da J-Pop.