RGG 360° Painting Handle di Redgrass Games, recensione

Il RGG 360° Painting Handle è il supporto per dipingere le miniature dell’azienda francese Redgrass Games, che produce accessori studiati appositamente per agevolare le condizioni di lavoro e migliorare l’esperienza di tutti gli appassionati in questo hobby, come abbiamo avuto modo di sperimentare recensendo poco tempo fa la wet palette da loro prodotta.

Ma cos’è un painting handle? A cosa serve? Ed è davvero un accessorio così utile quando si tratta di dipingere le miniature? La nostra risposta a quest’ultima domanda è: “sì, è davvero un accessorio molto utile”, ma andiamo a declinarla meglio, insieme alle risposte alle prime due domande.

Painting handle, cos’è e a cosa serve

Una cosa che il novello pittore di miniature ben presto noterà (come aveva già accennato nei precedenti articoli dedicati a chi si avvicina al mondo della pittura di miniature che potete trovare qui e qui) è che spesso impugnare i modelli per la loro basetta mentre li si dipinge non è particolarmente agevole e anzi può creare qualche problema se si dovesse inavvertitamente toccare qualche zona appena dipinta, asportandone così la vernice e sporcando magari altre parti di miniatura, su cui è già stato applicato un altro colore.

Per ovviare a questo problema, ci vengono in aiuto i painting handle, chiamati anche miniature holder, dei supporti da impugnare e sui quali fissare i modelli da dipingere, così da dover toccare l’oggetto del nostro lavoro il meno possibile. Di varie forme e dimensioni a seconda dell’azienda produttrice, i painting handle sono davvero un aiuto inestimabile che solo da pochi anni si sono affacciati sul mercato.

Prima che ciò accedesse, gli hobbisti più smaliziati si erano adoperati per trovare soluzioni fai da te, tutto sommato più che dignitose e ancora oggi molto utilizzate. Due sono quelle che riscuotono il maggiore successo: utilizzare un vecchio barattolino di vernice o un tappo di sughero su cui applicare la miniatura grazie a del materiale plastico adesivo come il Patafix, oppure ancora un tappo di sughero su cui infilzare il modello mediante dei perni in fil di ferro applicati in precedenza alla miniatura forandone le superfici di appoggio, come ad esempio le piante dei piedi.

Sebbene, come abbiamo detto, questi metodi siano più che validi e ancora molto utilizzati, non reggono comunque il confronto con i painting handle in commercio, che risultano essere più maneggevoli, più comodi da impugnare e dotati di caratteristiche speciali che li rendono un vero e proprio mondo a parte.

Come abbiamo già accennato, sono molti i painting handle in commercio e, tranne alcuni rari casi, svolgono tutti la loro funzione in modo dignitoso, se non egregiamente. Tra i vari miniature holder che ci è capitato di utilizzare, però, il RGG 360° Painting Handle ci ha particolarmente colpito in modo piacevole, grazie a tutta una serie di interessanti caratteristiche, vediamole insieme.

RGG 360° Painting Handle, il design

Il RGG 360° Painting Handle di Redgrass Games è costruito in una plastica blu dalla superficie leggermente porosa, cosa che la rende al contempo non scivolosa e confortevole al tatto. Inoltre, la forma è stata studiata per risultare piacevolmente ergonomica, così da essere davvero agevole da impugnare.

Inoltre, il suo peso di soli 46 gr. risulta essere ben bilanciato e rende questo supporto per dipingere le miniature più leggero di almeno una decina di grammi rispetto alla maggior parte della concorrenza, con il risultato di essere meno stancante da impugnare lungo lunghe sessioni di pittura.

Infine, la parte superiore del supporto, quella su cui si applicano i modelli, è in grado di ruotare su se stessa a 360°, così da rendere possibile accedere a ogni lato delle miniature con il semplice movimento del pollice, senza dovere girare l’impugnatura nel palmo della mano. Il perno in metallo che consente questa rotazione, inoltre, offre una resistenza tale da impedire che il supporto ruoti da solo durante la pittura e sotto i colpi del pennello.

RGG 360° Painting Handle, il materiale plastico adesivo

Il RGG 360° Painting Handle viene commercializzato con un panetto da 15 gr. di un materiale plastico adesivo (putty) di colore arancione di ottima qualità, da utilizzare per assicurare saldamente le miniature alla parte superiore del supporto. Sebbene simile al già citato Patafix, se messo a confronto questo materiale plastico risulta essere molto più morbido e malleabile e con un maggiore potere adesivo.

Se i modelli attaccati con il Patafix capita a volte che si stacchino dal loro supporto, con il putty fornito con il RGG 360° Painting Handle non abbiamo riscontrato questa problematica; le miniature, anche quelle con basette di grandi dimensioni, rimangono saldamente attaccate al supporto, anche se sottoposte a tecniche stressanti come ad esempio il dry brush.

Inoltre, date le sue caratteristiche, abbiamo provato a utilizzare questo materiale plastico anche per mascherare alcune parti di miniatura durante la colorazione ad aerografo, per evitare di colorarle. Si è rivelato davvero piuttosto buono, aderendo bene alla plastica anche già colorata e risultando poi estremamente facile da rimuovere.

RGG 360° Painting Handle, supporti rimovibili

Un’altra caratteristica davvero utile del RGG 360° Painting Handle, probabilmente la più utile in assoluto, è la possibilità di rimuovere il supporto superiore del miniature holder, quello a cui si applica la miniatura per intenderci, e agganciarne un altro su cui è stato attaccato un ulteriore modello. Per fare ciò è sufficiente tirare il supporto senza troppa foga e questo si sfilerà dal perno che ne consente la rotazione.

Questa proprietà del painting handle di Redgrass Games risulta essere davvero utilissima durante la pittura simultanea di numerosi pezzi simili tra loro, come i membri di un’unità di uno tra i molti wargame, come ad esempio gli Space Marine di Warhammer 40,000. Il poter applicare sui relativi supporti rimovibili quattro o cinque miniature, consente infatti di passare da un modello all’altro in modo facile e veloce, senza doverlo staccare fisicamente dal supporto e soprattutto senza doverlo toccare, evitando così il rischio di rovinare il lavoro di pittura appena compiuto.

Inoltre, il fatto di poter staccare dal painting handle il supporto superiore consente anche di poter dipingere le miniature impugnando solamente quest’ultimo, in caso si abbia bisogno di controllare maggiormente il modello tenendolo più vicino alla mano. Infine, per chi è solito dipingere parti di miniatura prima di assemblarle completamente (ad esempio le teste) utilizzando il sistema dei perni di fil di ferro infilzati nel sughero di cui abbiamo parlato poc’anzi, è possibile “sacrificare” uno dei supporti rimovibili per incollarci sopra un pezzo di sughero su cui andare poi a infilzare le parti da colorare.

RGG 360° Painting Handle, un supporto magnetico

Infine, l’ultima caratteristica del RGG 360° Painting Handle, ma non per questo meno fondamentale, è quella di avere il fondo dell’impugnatura magnetizzato per garantire una stabilità perfetta, una volta posato. Uno dei problemi maggiori che abbiamo riscontrato con i painting handle di altre marche, infatti, è stato proprio la loro scarsa stabilità una volta appoggiati, cosa che ha causato in non poche occasioni il rovesciamento del supporto e la conseguente caduta della miniatura.

L’impugnatura magnetizzat consente al painting handle di Regrass Games di calamitarsi al dischetto metallico presente nella confezione del prodotto (e a qualunque altra superficie calamitabile) e di rimanere quindi stabile una volta appoggiato sul piano di lavoro. Il dischetto metallico, inoltre, è munito di un lato adesivo che consente di posizionarlo in maniera permanente nel punto considerato più comodo della propria postazione di lavoro, così da avere una stabilità del supporto appoggiato pressoché assoluta.

Il magnete, infatti, è piuttosto potente e se non si pone attenzione potrà facilmente capitare che attragga piccoli oggetti metallici, come graffette e vaschette in latta per le vernici, anche a qualche centimetro di distanza.

RGG 360° Painting Handle, in bundle è meglio

Il RGG 360° Painting Handle viene commercializzato da Redgrass Games in una confezione che contiene l’impugnatura, un supporto rimovibile, un panetto di materiale plastico adesivo e un dischetto metallico adesivo. È poi possibile acquistare separatamente una o più confezioni accessorie che forniscono due supporti rimovibili aggiuntivi e un altro panetto di materiale plastico adesivo. Quest’ultimo è acquistabile anche separatamente, in confezioni da tre panetti. Il nostro consiglio, però, è quello di orientarsi direttamente sul bundle che consente di ottenere l’impugnatura, cinque supporti rimovibili, tre panetti di materiale plastico e un dischetto metallico adesivo.

Conclusioni

Dopo un’accurata prova sul campo, possiamo affermare che il RGG 360° Painting Handle di Redgrass Games è un supporto per dipingere le miniature in grado di rivaleggiare a testa alta, e in alcuni casi di uscire vincitore senza troppi problemi, con qualunque altro miniature holder presente sul mercato. Per le nostre mani e il nostro modo di dipingere è risultato essere ideale, le numerose caratteristiche che lo contraddistinguono e di cui abbiamo ampiamente discusso lo rendono dunque un prodotto che ci ha pienamente soddisfatto e di cui non possiamo che consigliare l’acquisto, sebbene non possiamo assicurare che risulti parimenti comodo e funzionale per tutti.

Un prodotto rivolto a…

Il RGG 360° Painting Handle, per le sue ottime qualità, è un prodotto che si rivolge a tutti gli amanti della pittura delle miniature, di qualsiasi livello di esperienza e abilità. Viste le grandissime potenzialità di questo prodotto, non può mancare nell’armamentario di ogni hobbista che voglia agevolare il proprio flusso di lavoro e migliorare la propria tecnica.