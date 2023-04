Dopo i tanti e recenti annunci alla Star Wars Celebration 2023, Kathleen Kennedy, al vertice della Lucasfilm, è tornata a parlare della trilogia di Star Wars di Rian Johnson, aggiornando sui vari lavori. Questo progetto non è affatto una novità per i fan, dato che già in passato se n’era parlato, senza però approfondire i primi annunci, mai seguiti da aggiornamenti diretti.

Durante una recente intervista con Variety, Kathleen Kennedy è stata interrogata sul futuro del franchise di Star Wars, accennando anche alla nuova trilogia con Rian Johnson. Le sue parole (tramite Screen Rant) hanno rassicurato riguardo al progetto, senza però parlare di sviluppi in corso:

Rian e io parliamo tutto il tempo. È incredibilmente impegnato. Quindi al momento non siamo attivamente coinvolti in nulla perché sta girando un altro dei film di Glass Onion e poi Dio solo sa cosa. Ma vuole sul serio tornare nello spazio. Si tratterà di un progetto che richiederà una grande quantità di tempo, quindi dipende tutto da lui.

Queste dichiarazioni non fanno altro che confermare quanto detto ad agosto dallo stesso Rian Johnson, quando interrogato sulla nuova trilogia di Star Wars. Anche lui aveva confermato che si trattava di una “questione di programma”, confessando quanto ci tenesse a tornare a dirigere altri capitoli della saga. Il grande successo ottenuto dal regista con Glass Onion lo terrà presumibilmente impegnato ancora per un po’, anche se questo pare proprio il periodo più adatto per realizzare una trilogia inedita, dato che tutte le polemiche e i dubbi su Star Wars: Gli ultimi Jedi (potere recuperarlo su Amazon) sembrano essersi dissipati con il trascorrere del tempo. Non ci resta che attendere nuovi dettagli nei confronti degli attuali sviluppi in corso, nella speranza che le ultime informazioni su Star Wars vengano seguite da nuove conferme. Voi lo vorreste il ritorno di Rian Johnson alla regia di un nuovo film?

