The Last Jedi, ottavo episodio del celebre franchise ideato da George Lucas, è stato senza dubbio uno dei film più divisi per l’intero fandom. C’è chi lo ha amato per il tentativo di sovvertire i capisaldi della saga e proporre un qualcosa di nuovo, chi invece lo ha odiato alla follia. In ogni caso il regista Rian Johnson è rimasto sui radar di Lucasfilm per creare in futuro nuovi contenuti a tema Star Wars. E sebbene i piani per la sua nuova trilogia siano ancora fermi, Johnson si è detto disponibile a fare qualsiasi cosa, persino una serie TV.

Una serie TV di Star Wars? Rian Johnson è aperto all’idea

Se devo essere onesto, realizzerei qualsiasi cosa che abbia a che fare con Star Wars. E se avessi un’idea in mente, funzionerebbe meglio come serie TV che come film. Al momento sono però nel mezzo della scrittura del prossimo film su Benoit Blanc e pensare a Poker Face. Sono in ogni caso sempre in contatto con Kathy Kennedy per il futuro. Chi può saperlo? Realizzare The Last Jedi è stata l’esperienza più bella di tutta la mia vita.

Il futuro di Star Wars sembra ormai essere orientato al piccolo schermo e dopo le numerose produzioni create appositamente per Disney+ anche le idee di Rian Johnson potrebbero concretizzarsi per la piattaforma di streaming. L’ultimo show a tema Star Wars è stato Andor, di cui si è da poco concluso la prima stagione, ed è stato considerato da molti come uno dei migliori mai realizzati. I commenti di Johnson seguono ciò che Kathleen Kennedy aveva detto sempre a Empire durante la Star Wars Celebration all’inizio di quest’anno, ovvero che tutte le persone coinvolte sono impegnate per ora, ma i film non sono affatto morti e sepolti.

Il regista è attualmente impegnato con la promozione di Glass Onion, sequel di Knives Out (Cena con delitto), whodunit uscito nel 2019 e con un cast stellare. Il nuovo film vede ancora una volta Daniel Craig nei panni del sagace detective Benoit Blanc, alle prese con un nuovo delitto da risolvere.