Il 2 volte WWE Hall of Famer e 16 volte campione del mondo ha disputato ieri sera il suo ultimo match in assoluto nel mondo del Wrestling. A 73 anni suonati il “Nature Boy” Ric Flair si è esibito in un incontro di coppia assieme a Andrade El Idolo, marito della figlia Charlotte. I loro avversari? Jay Lethal e un altro Hall of Famer, Jeff Jarrett.

Ric Flair ha disputato il suo ultimo match in assoluto

Il main event è stato parte di un vero e proprio PPV, chiamato proprio “Ric Flair’s Last Match“, a cui hanno preso parte atleti da ogni parte del mondo ed è stato trasmesso in diretta dal Nashville Municipal Auditorium. Ovviamente la curiosità dei fan era tutta rivolta alle condizioni di salute di Flair e come si sarebbe comportato nel suo ultimo match.

Nonostante alcuni momenti in cui era palese che Flair faticasse ad alzarsi, l’Hall of Famer è riuscito a concludere il suo match schienando Jeff Jarrett con la Figure Four Leg Lock. Decisivo l’utilizzo di un tirapugni passatogli da Conrad Thompson (organizzatore dell’evento nonchè suo genero) dopo che Jarrett aveva colpito per sbaglio Jay Lethal con la sua chitarra.

Jay Lethal gets hit with the guitar shot. #RicFlairsLastMatch pic.twitter.com/5yOs1v0xOz — FITE (@FiteTV) August 1, 2022

Ad assistere all’ultimo match di Flair c’era un grande parterre di leggende a bordo ring: Mick Foley, The Undertaker, Bret Hart e Diamond Dallas Page. Atleti che hanno fatto la storia del Wrestling e che hanno condiviso più volte il ring con il “Nature Boy”.

Cone in molti ricorderanno, Ric Flair si era già ritirato nel 2008 al termine di un magistrale incontro con Shawn Michaels a WrestleMania XXIV. Anni dopo decise di firmare con la TNA e lottò il suo ultimo match in un episodio di Impact del 2011 contro Sting (che tra l’altro era stato il suo ultimo avversario nel 2001 alla chiusura della WCW). Ma come spesso accade nel mondo del Wrestling, nessuno si ritira mai per davvero. Questa volta, però, è stata davvero l’ultima.

Dove vedere l’ultimo match di Ric Flair

L’ultimo match di Ric Flair è stato trasmesso in diretta su Fite.TV, nota piattaforma di streaming su cui è stato possibile vedere anche il recente PPV della Ring of Honor, Death Before Dishonor. Potete vederlo in differita, abbonandovi.