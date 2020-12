Richard Donner risponde a Martin Scorsese sui cinecomics

Interpellato dal The Telegraph sulla sua carriera e sui progetti futuri (che coinvolgono anche un nuovo capitolo del leggendario franchise di Arma Letale) Richard Donner ha voluto dire la sua sui cinecomics, il genere cinematografico re degli ultimi anni, e soprattutto quello che nel 1978 ha lui stesso contribuito a creare con il leggendario Superman interpretato da Marlon Brando, Christopher Reeve e Gene Hackman.

Il regista stuzzicato sull’argomento ha detto la sua sull’incredibilità popolarità raggiunta dal genere rispondendo direttamente all’illustre collega Martin Scorsese che, qualche mese fa, si era espresso anche lui sui cinecomics in maniera tutt’altro che lusinghiera.

Qualche mese fa Martin Scorsese si era espresso in maniera abbastanza categorica sulla bontà dei cinecomics ed in particolare di quelli che appartengono al Marvel Cinematic Universe dicendo che:

Non li ho mai visto, ma ci ho provato. Non è cinema. Onestamente penso che la cosa a cui più si avvicinano, anche in relazione alle performance degli attori, è uno spettacolo da parco divertimenti. Non sono cinema perché non badano a trasmettere emozioni o esperienze psicologiche ad un altro essere umano.