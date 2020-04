Richard Jewell, il film di Clint Eastwood, arriva in digitale!

Basati su fatti realmente accaduti, Richard Jewell è pronto a compiere un nuovo debutto ufficiale in una nuova edizione digitale, a partire dal prossimo 30 aprile. Ad annunciarlo è la propria casa editrice, Warner Bros, che comunica anche alcuni contenuti speciali dedicati agli appassionati.

Per chi non lo sapesse, Richard Jewell racconta la storia di una guardia di sicurezza che riferisce alle forze dell’ordine di aver trovato una bomba di dinamite. La narrazione è ambientata in Atalanta del 1996 e mette in evidenza gli orrori del sistema giudiziario statunitense.

Questo lungometraggio, inoltre, è interpretato da Sam Rockwell (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”) nei panni di Watson Bryant, mentre Paul Walter Hauser (“Tonya”) veste i panni di Jewell. Oltre a questi due nomi, il cast vanta Kathy Bates (“Misery non deve morire”, “American Horror Story” in TV), Jon Hamm (“Baby Driver – Il genio della fuga”) e Olivia Wilde (“La vita in un attimo”).

Come abbiamo accennato nell’introduzione, l’edizione digitale di Richard Jewell contiene al suo interno dei contenuti extra, vale a dire:

THE MAKING OF RICHARD JEWELL – “Il regista Clint Eastwood e il suo incredibile cast raccontano come questa intrigante storia abbia finalmente visto la luce, arrivando sul grande schermo“.

– “Il regista Clint Eastwood e il suo incredibile cast raccontano come questa intrigante storia abbia finalmente visto la luce, arrivando sul grande schermo“. THE REAL STORY OF RICHARD JEWELL – “Cast e filmmakers rivivono gli eventi del 1996, raccontando la straziante storia di Richard Jewell, e il perchè Richard sia un uomo che merita di essere onorato e ricordato“.

The Ballad of Richard Jewell

Infine, secondo il comunicato stampa, a partire dal 30 aprile sarà disponibile su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV, mentre dal 14 maggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.