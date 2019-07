Rick and Morty 4, arrivano le prime immagini ufficiali!

Tra non molto arriverà sulla piattaforma streaming Netflix Rick and Morty 4. Nell'attesa Entertainment Weekly ha pubblicato le prime due immagini ufficiali.

Tra non molto, esattamente entro l’autunno di quest’anno, arriverà sulla piattaforma streaming Netflix Rick and Morty 4. Nell’attesa, Entertainment Weekly ha pubblicato le prime due immagini ufficiali, e spettacolari, dedicate alla nuova stagione della serie animata targata Adult Swim. Sono precisamente due e sono tratte dagli episodi che arriveranno a breve su Netflix.

Nella prima immagine, che troverete di seguito, è rappresentato Rick su un pianeta alieno e appare molto tranquillo e sereno. Forse alcuni avranno notato immediatamente una stana somiglianza con una scena del film Il Gladiatore. Infatti Rick sembra ricalcare la scena di quando Massimo Decimo Meridio si trova nella famosa distesa di grano dei “campi Elisi”.

Nella seconda immagine invece, Rick si trova in mezzo ad un gran numero di coccodrilli-robot, quindi alle prese con una delle sue folli avventure. Dunque, come avrete capito, vedremo il protagonista Rick, uno scienziato abbastanza pazzoide, che deve affrontare disparate peripezie. E finalmente, dopo due anni di attesa, i fan potranno tornare a seguire le vicende di Rick, la sua famiglia e suo nipote Morty.

Ovviamente, uno stand dedicato alla serie Netflix di Rick e Morty sarà presente al Comic-Con di San Diego a partire dalla giorno di venerdì 19 luglio. Dunque, in attesa di avere nuove informazioni in merito a Rick and Morty 4, cosa ne pensate delle immagini che ci presentano in anteprima il protagonista dell’appassionante serie creata da Justin Roiland e Dan Harmon per Adult Swim? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.