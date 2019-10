Rick and Morty 4: svelati i titoli e le (demenziali) trame dei primi cinque episodi

Adult Swim svela i titoli e le folli trame delle prime cinque puntate della quarta attesissima stagione di Rick and Morty. Arriva Rick and Morty 4

Rick and Morty 4 è n arrivo! La tanto attesa quarta stagione di Rick and Morty è proprio dietro l’angolo, il suo debutto è previsto negli States il 10 novembre con il primo di cinque nuovi episodi che andranno in onda nel 2019. Come già sanno i fan dello show, i titoli delle puntate suggeriscono la trama usando vari riferimenti a film e cultura pop, questa stagione non fa eccezione, con un trailer che tra le altre cose fa il verso allo Stranger Things di Netflix.

Lunedì pomeriggio, l’account Twitter di Adult Swim ha condiviso un video che includeva i titoli di tutti e cinque gli episodi in arrivo quest’anno; a posteriori sempre dal medesimo account sono poi emerse le demenziali e fuorvianti sinossi degli stessi. Eccoli qui di seguito:“Edge of Tomorty: Rick Die Repeat” che omaggia il film Edge of Tomorrow con protagonisti Tom Cruise ed Emily Blunt: “Morty impazzisce stavolta dawg. Rick fa cose broh”; “The Old Man and the Seat”: “Abbiamo tutti qualcosa in comune. Non saprei broh. Guarda qui”, “One Crew Over the Crewcoo’s Morty” che recita: “Colpi di scena a non finire, broh. Mettetevi il casco”, “Claw and Hoarder: Special Ricktim’s Morty” che omaggia la serie TV Law and Order: “In questa puntata Morty prende un drago broh. Che cavalcata” ed infine l’omaggio a Battlestar Galactica: “Rattlestar Ricklactica” : “Un sacco di cose nello spazio broh. Serpenti, cose affilate. Guarda broh”, chiudendo il cerchio con il mid-season finale.

La quarta stagione di Rick and Morty sarà composta da dieci puntate rispettivamente spalmate tra cinque episodi in arrivo a cadenza settimanale a partire da domenica 10 novembre alle 23:30 su Adult Swim, e la prima metà del 2020, in Italia le prime tre stagioni sono disponibili in streaming su Netflix e distribuite in homevideo in formato DVD e BluRay Disc da Eagle Pictures.