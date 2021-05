Rick and Morty 5 – il nuovo trailer fuori di testa

Rick and Morty 5 sta per arrivare, str*nzetti! Siamo purtroppo abituati ad attendere lassi di tempo piuttosto estesi fra una stagione e l’altra di questa serie nata come parodia di Ritorno al Futuro. Sappiamo già che il ritorno della quinta stagione è stato confermato in precedenza, e per ricordarci che non si è dimenticata di noi appassionati di Rick and Morty, Adult Swim ha pubblicato un nuovissimo trailer per la stagione in arrivo.

Il folle nuovo trailer per Rick and Morty 5

Al momento non si sa ancora di quanti episodi totali sarà composta la Stagione 5 di Rick and Morty, né se sarà divisa in due parti come la quarta, ma da questo nuovo trailer è evidente che potremo vedere tutta una serie di nuove parodie di pilastri della cultura pop come Voltron, i supereroi Marvel e tantissimi altri. Date un’occhiata a Voltron qui in basso!

Dal punto di vista narrativo, ciò che stiamo aspettando tutti di vedere è come si svilupperà in seguito alla fine della quarta stagione, soprattutto per quanto riguarda il clone di Beth (soprannominato “Space Beth” da molti fan), ma sembra proprio che questa curiosità verrà soddisfatta da Rick and Morty 5.

Qualcosa mi dice però che siete più interessati a gustarvi il trailer di Rick and Morty 5 che a continuare a leggere ciò che con tanta passione sto scrivendo, per cui eccovelo qua:

Nelle interviste e nei panel che stanno anticipando i contenuti della nuova stagione, il team di Rick and Morty ha affermato che è già al lavoro sulla sesta e anche sulla settima stagione della serie. Hanno anche anticipato che ci saranno diverse novità, il che è un altro motivo per essere eccitati all’idea di poterci presto gustare Rick and Morty 5!

Rick and Morty 5 andrà in onda su Adult Swim il 20 giugno. Perché non prepararsi adeguatamente a questo straordinario evento acquistando un classico Plumbus? Potete trovarlo su Amazon!