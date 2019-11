Rick and Morty Dungeons & Dragons Starter Set: D&D secondo Rick e Morty

Rick and Morty Dungeons & Dragons Starter Set sarà una scatola speciale che vi permetterà di giocare a D&D con i personaggi di Rick e Morty.

Manca pochissimo al lancio sul mercato del Rick and Morty Dungeons & Dragons Starter Set, La scatola speciale che trasporterà nuovamente i folli protagonisti della serie tv Adult Swim nel mondo di D&D.

Rick e Morty non sono infatti nuovi ad incursioni nell’universo fantasy del gioco di ruolo più famoso del mondo, infatti non molto tempo fa il dinamico duo è stato protagonista di Rick and Morty vs Dungeons & Dragons (Link Amazon), una storia a fumetti che li vedeva catapultati insieme a tutta la famiglia Smith all’interno di questo gdr. Lo Starter Set di Rick e Morty è stato scritto da Patrick Rothfuss (Le Cronache dell’Assassino del Re), Jim Zub (The Avengers, Wayward) ed illustrato da Troy Little (Hunter S. Thompson’s Fear and Loathing in Las Vegas), ovvero lo stesso team dietro al fumetto crossover Rick and Morty vs Dungeons & Dragons.

Rick and Morty Dungeons & Dragons Starter Set includerà un volumetto da 64 pagine con il regolamento del gioco annotato personalmente da Rick Sanchez, The Lost Dungeon of Rickedness un’avventura originale di 32 pagine per personaggi di livello 1–3, uno schermo del Master a 4 ante con una speciale (e folle) illustrazione di Rick e Morty, 5 schede precompilate e 11 dadi.

The Lost Dungeon of Rickedness sarà un’avventura di tipo dungeon crawl, legata direttamente al fumetto crossover. Si tratterà di un’esperienza concepita per gli appassionati di questa serie animata: la narrazione di questo breve modulo riprenderà direttamente il mood demenziale e le situazioni sopra le righe dello show. I giocatori vestiranno i panni degli Smith, che saranno nuovamente il coinvolti in questa avventura come i loro alter ego ludici. Le schede precompilate elencheranno nel dettaglio le informazioni necessarie ad interpretare questi personaggi.

Rick and Morty Dungeons & Dragons Starter Set avrà un costo di 27,22 euro e sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2019.