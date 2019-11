Rick and Morty: la quarta stagione riporta sullo schermo un personaggio molto amato

Durante la premier di Rick and Morty comparirà uno dei personaggi più amati della serie che unisce umorismo nero e realismo come nessun altro personaggio.

Dopo più di due anni d’attesa, Rick and Morty ritorna finalmente sul piccolo schermo. Domenica 10 Novembre la quarta stagione dello show televisivo, in onda su Adult Swim, ha debuttato negli Stati Uniti con il primo episodio ricco di sorprese e che i fan stavano aspettando, ormai, dal 2017.

L’articolo può contenere spoiler

Ma, oltre a rivedere il nonno e il nipote più amati del piccolo schermo, si è assistito al ritorno di un altro personaggio molto amato dal pubblico, assente da diverso tempo. A ritornare è, infatti, il personaggio di Mr. Meeseeks che nel primo episodio di questa quarta stagione di Rick and Morty compare diverse volte sempre nella veste a lui più congeniale, quella di aiutante.

Come forse ricorderete Mr. Meeseeks compare per la prima volta nel quinto episodio della prima stagione, quando fu attivata la Mr. Meeseeks Box. I Meeseeks sono abitanti di un lontano pianeta e servono per raggiungere un particolare scopo. Aiutano chi li ha “evocati” e quando hanno concluso la missione svaniscono nel nulla. La fortissima volontà che spinge un Meeseeks ad aiutare gli altri è che per loro l’esistenza non è altro che sofferenza e quindi, morire è una vera e propria liberazione.

Nell’episodio pilota della quarta stagione, Mr Meeseeks sarà l’aiutante di Rick dopo che quest’ultimo viene catapultato in una dimensione governata da estremisti politici che gli daranno parecchio filo da torcere. Ancora non sappiamo quando la quarta stagione di Rick and Morty sarà disponibile su Netflix. Sicuramente prima di vederla sulla piattaforma di streaming online, gli episodi dovranno essere trasmessi dal canale Adult Swim. Con ogni probabilità gli episodi della quarta stagione di Rick and Morty arriveranno in Italia solo nei primi mesi del 2020.