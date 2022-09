Sono anni che i fan di Rick e Morty speculano sulla presenza di Cthulhu all’interno della sigla d’apertura della serie (attualmente presente su Netflix). Queste speculazioni sono rimaste ancorate allo show nel corso degli anni anche se il Grande Antico in questione non è mai, di fatto, apparso in nessun episodio. Adesso la curiosità di questi appassionati verrà finalmente saziata grazie a una nuova miniserie a fumetti dedicata proprio a tutto ciò. Rick and Morty vs. Cthulhu, divisa in quattro albi, sarà scritta da Jim Zub e Crank, disegnata da Troy Little, e colorato da Leonardo Ito.

Acquistate il Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione per godervi Netflix tranquillamente sul vostro televisore.

Qualche dettaglio in più sul nuovo progetto di Rick e Morty

Dalla parole dell’editore Oni-Lion Forge Publishing Group, parrebbe che in questa nuova avventura Rick e Morty si muoveranno in un “paesaggio infernale lovecraftiano” per poi scontrarsi con “orrori cosmici senzienti e pesci razzisti”. L’autore, Jim Zub, parlando del progetto, ha sottolineato l’importanza fondamentale che l’universo narrativo di Lovecraft da sempre ha giocato nelle varie storie a cui è ispirato, evidenziando una fascinazione per il lavoro dell’autore ancora attualissima, per certi versi: “L’horror di Lovecraft è rimasto in circolazione per decenni perché pone domande importanti”. Le stesse identiche domande esistenziali, secondo Zub, sono facilmente riscontrabili anche in Rick e Morty, trovando una connessione con il materiale suddetto.

Non è la prima volta che Zub e Troy Little lavorano insieme ad un progetto simile, ricordandovi il loro Rick and Morty vs. Dungeons & Dragons, una serie uscita nel 2019. Parlando della nuova uscita Zub l’ha descritta come “ancora più incasinata della prima” per poi sottolineare che:

La versione di Troy dei racconti dell’orrore cosmico di Lovecraft farà esplodere le viscere e spezzerà le menti. Non siete ancora pronti.

Parlando, invece, di questa ultima impresa lavorativa al fianco di Zub, Little ha raccontato:

Sono costretto a disegnare queste bestie indescrivibili e testimoniare il destino di Rick e Morty. Questo pazzo che gli antichi chiamano ZUB tesse una storia così umida che puoi sentirla. Per questo paroliere, sacrificherei la mia sanità mentale. Tutto per ZUB.

Vi ricordiamo che Rick and Morty vs. Cthulhu Part 1: The Whisperer in the Darkness sarà in vendita dal 7 dicembre negli Stati Uniti.