Se ne parlava da un paio di anni almeno (se non di più), e ora le indiscrezioni sono diventate realtà: Andrew Lincoln tornerà a vestire i panni di Rick Grimes in una nuova serie collegata all’universo di The Walking Dead. In uscita nel 2023, la produzione vedrà anche il ritorno di un altro personaggio a noi noto. Stiamo parlando di Danai Gurira, interprete di Michonne Hawthorne nella serie originale di Fox/Disney Plus, che affiancherà Rick Grimes nello spin-off di The Walking Dead.

Andrew Lincoln as Rick Grimes, Danai Gurira as Michonne..- The Walking Dead _ Season 9, Episode 5 - Photo Credit: Jackson Lee Davis/AMC

Rick Grimes e Michonne insieme per lo spin-off di The Walking Dead

AMC Networks lo ha annunciato nel corso del panel di The Walking Dead al San Diego Comic-Con 2022, insieme all’ultimo trailer degli ultimi episodi dell’undicesima stagione di The Walking Dead. Come riporta cbr.com, la serie sarà composta da 6 episodi e vedrà nel ruolo di showrunner Scott M. Gimple, il Chief Content Officer che si occupa di tutto ciò che riguarda il mondo di TWD. Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale, ma sappiamo che i due protagonisti della serie, Lincoln e Gurira, ne saranno anche produttori esecutivi.

Durante il panel in questione, Dan McDermott, presidente dell’intrattenimento e degli AMC Studios per le reti AMC, ha parlato del nuovo spin-off di The Walking Dead, con protagonisti Rick Grimes e Michonne Hawthorne:

Questo è un momento che i fan di The Walking Dead stavano aspettando da quando Rick è scomparso sull’elicottero all’inizio della nona stagione e Michonne è partita alla sua ricerca nella stagione successiva. Che grande sorpresa per i fan della serie. Non potremmo essere più entusiasti per il fatto che l’epico finale della serie arriverà entro la fine dell’anno e di vedere Andrew e Danai tornare in una nuova serie che hanno contribuito a creare, una delle tre produzioni in arrivo nel 2023 che continuano le storie di tanti personaggi iconici e preferiti dai fan di TWD.

Qui sotto vi mostriamo una prima immagine dello spin-off di The Walking Dead:

La trama dello spin-off

Questa serie sostituirà la trilogia di film di cui si era parlato in precedenza: l’idea iniziale era quella di realizzare tre pellicole volte a esplorare il futuro di Rick Grimes dopo il suo abbandono della serie originale nella nona stagione.

Secondo la sinossi ufficiale, il nuovo spin-off presenterà una “storia d’amore epica tra due personaggi trasformati da un mondo cambiato. Separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti. E, infine, una guerra contro i vivi. Riusciranno a trovare l’uno l’altro e chi erano in un luogo e in una situazione diversi da quelli che avevano conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Sono ancora vivi o scopriranno di essere anche loro morti che camminano?“

