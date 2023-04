Panini Comics distribuisce per l’Italia Rick and Morty vs. Dungeons & Dragons, l’improbabilissimo fumetto crossover fra questi due brand. Se siete dei collezionisti amanti dei franchise in questione, sarete felici di sapere che oggi potete acquistare questo crossover in offerta a soli 17,10€.

Il fumetto ha trasportato lo scienziato pazzo alcolizzato e il suo sfigatissimo nipote in un nuovo, terrificante Universo. Rick and Morty + Dungeons & Dragons è il primo dei 2 volumi che compongono la storia nel suo insieme. Non perdetevi questa nuova, inaspettata avventura! E per saperne di più su questi mondi, leggete le nostre recensioni del film Dungeons & Dragons: L’Orgoglio dei Ladri e di Rick and Morty.

Tutto ha inizio quando il giovane Morty decide di voler imparare a giocare di ruolo e suo nonno alcolizzato Rick ha la geniale idea di aiutarlo nell’impresa. Come spesso accade nelle avventure dei due, nulla può prepararli a cosa li attenderà una volta entrati nel mondo di D&D. Fallire un tiro salvezza o un attacco potrebbe rivelarsi fatale!

La storia del crossover fra l’universo narrativo di Dungeons & Dragons e quello di Rick and Morty è scritta dall’autore di D&D Jim Zub e dal romanziere fantasy Patrick Rothfuss, mentre i disegni sono stati realizzati dall’illustratore Troy Little. Il volume in questione ha una dimensione di 17X26 cm ed è composto da 136 pagine con rilegatura cartonata.

Rick and Morty vs. Dungeons & Dragons offre ai lettori una storia originale che unisce due mondi all’apparenza molto diversi, ma che saprà di certo divertire gli appassionati. Fate in fretta, però, prima che termini l’offerta! Approfittate ora dello sconto Amazon, grazie al quale potrete acquistarlo a 17,10€.

