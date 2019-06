Rick & Morty: il primo episodio verrà mostrato durante l’Adult Swim Festival

La quarta stagione di Rick & Morty verrà proiettata durante l'Adult Swim Festival, che si terrà a novembre 2019.

L’attesa per la quarta stagione di Rick & Morty si percepisce sempre di più. Una delle serie animate più esilaranti e innovative degli ultimi anni debutterà finalmente a novembre 2019, a distanza di quasi due anni dalla terza stagione. Dopo l’ultima puntata molti si aspettavano che non ci sarebbe mai stato un seguito, ma diversi mesi dopo la serie è stata rinnovata per altre 70 puntate. Adult Swim però ci tiene a fare le cose in grande in occasione del ritorno di Rick & Morty.

La quarta stagione verrà proiettata per la prima volta all’Adult Swim Festival che si terrà a Los Angeles il 15 e il 16 novembre, stesso mese della sua uscita ufficiale. I biglietti per il festival sono stati venduti ieri e Adult Swim segnala la partecipazione, fra i vari ospiti, anche dell’animatore Genndy Tartakovsky. Prevista anche la presenza di “Robot Chicken Intergalactic Power Summit” e “Squidbillies 10 Man Bunkhouse Stampede”. Ci saranno anche diverse performance musicali tra cui quella di Capitain Murphy, Dethklok, Speedy Ortiz, Jamie xx, Vince Staples e Lil Nas X. Adult Swim definisce questo festival come una vera e propria esperienza da vivere a 360°.

Rick and Morty è la serie creata da Harmon e Justin Roiland. Narra le avventure dell’eccentrico scienziato Rick Sanchez e del nipote di 14 anni, Morty Smith. La trama mescola elementi fantascientifici e situazioni tipiche di una comedy, che hanno come protagonista una famiglia tradizionale americana, sconvolta da eventi alieni, spesso causati da Rick. Roiland doppia sia Rick, sia Morty, mentre Spencer Grammer dà la voce alla sorella di Morty, Summer. Sarah Chalke e Chris Parnell interpretano rispettivamente Beth e Jerry Smith, i genitori di Morty e Summer, sempre alle prese con le stravaganze di Rick.