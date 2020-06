Rick Riordan affossa i film di Percy Jackson su Twitter.

Direttamente da un tweet dell’autore arriva la conferma che l’adattamento cinematografico di Percy Jackson non ha mai incontrato il favore del suo creatore.

Riordan, rispondendo a un fan che si era chiesto il perché di alcuni apparenti tagli alla pellicola dopo la distribuzione su Disney+, afferma che per andar bene i film dovrebbero essere ‘due ore di schermo nero‘. Pare infatti che già dalle prime stesure lui non avesse apprezzato il lavoro di adattamento fatto dagli sceneggiatori e che nonostante le sue proteste i film siano arrivati comunque al cinema.

I don't know, but clearly it's a mistake. They should censor the entire thing. Just two hours of blank screen. https://t.co/nPq9TPg9Sd

Ora, però, si propone di rimediare all’errore, lavorando a una nuova serie TV che sarà molto più fedele ai libri. Una bella notizia per i fan, che sembrano sorpresi nello scoprire che Riordan è meno incline di loro a perdonare gli errori dei lungometraggi. L’autore ci ha tenuto a specificare anche che non attribuisce colpe agli attori, che nel caso specifico sono solo stati coinvolti in una battaglia non loro.

Finally, I still have not seen the movies, and don't plan on ever doing so. I judge them from having read the scripts, because I care most about the story. I certainly have nothing against the very talented actors. Not their fault. I'm just sorry they got dragged into that mess.

— Rick Riordan (@rickriordan) June 8, 2020