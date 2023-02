La coppia artistica composta da Vin Diesel e David Twohy è ufficialmente tornata insieme per Riddick: Furya, il quarto lungometraggio del franchise noto per The Chronicles of Riddick.

Secondo quanto riportato, il franchise con protagonista Vin Diesel è ufficialmente pronto a continuare la sua saga con il prossimo quarto lungometraggio live-action.

Nello specifico, David Twohy scriverà e dirigerà il film con Vin Diesel che sarà impegnato invece a riprenderà il ruolo del protagonista Richard B. Riddick. Alla produzione troviamo lo stesso Vin Diesel insieme a Samantha Vincent.

Secondo quanto riportato da Deadline, Riddick: Furya vedrà al centro il ritorno nel suo mondo nataledel personaggio interpretato da Vin Diesel, un luogo che egli ricorda a malapena e che teme possa essere andato in rovina per via dei Necromonger. Ma lì, a sorprese, troverà altri Furyan intenti a combattere per la loro esistenza.

Di seguito le dichiarazioni di David Twohy:

I nostri fan della legione lo hanno richiesto per anni, e ora siamo finalmente pronti a onorare il loro invito all’azione con Riddick: Furya. La mia collaborazione con Vin Diesel e One Race ha attraversato 20 anni fruttuosi, poiché insieme abbiamo creato tre film, due videogiochi, una produzione di anime e altro ancora. Questo nuovo evento sul grande schermo vedrà un ritorno a Riddick’s pianeta natale, dove finalmente potremo esplorare la genesi di Riddick.

Dove vedere i primi tre capitoli della saga

I primi tre film del franchise sono attualmente disponibili su diverse piattaforme streaming. Pitch Black, il primo film uscito nel 2000, è disponibile per l’acquisto su Apple TV Plus. The Chronicles of Riddick, uscito nel 2004, è disponibile per la visione su Netflix, Sky e NOW. Infine, Riddick del 2013 è attualmente disponibile su Prime Video. Vi ricordiamo inoltre, che tutti questi lungometraggi sono disponibili in Home Video su Amazon.