Crunchyroll aveva annunciato che la seconda stagione di In/Spectre (Kyokō Suiri o Invented Interface), adattamento della storia originale di Kyo Shirodaira e Chasiba Katase, avrebbe fatto il suo debutto sulla piattaforma nel corso del 2022. Ora, il sito ufficiale dell’anime ha rivelato la seconda stagione, invece che a ottobre 2022, uscirà a gennaio del 2023 a causa di “varie circostanze”. Non è stato specificato il motivo di questo ritardo.

A proposito della seconda stagione di In/Spectre

Keiji Gotoh (Kiddy Grade, Endride, Sengoku Collection) torna a dirigere la seconda stagione dell’anime alla Brains Base e Noboru Takagi (Durarara!!, Golden Kamuy, Kuroko’s Basketball) è di nuovo responsabile degli script della serie. Kentarou Matsumoto (D-Frag!, direttore dell’animazione della stagione 1 di In/Spectre) è il character designer e il direttore dell’animazione. NAS sta producendo il progetto.

Per quanto riguarda il cast abbiamo due novi membri: Makoto Furukawa si unisce al cast come Masayuki Muroi mentre Aoi Yuki sarà Yuki-Onna.

Kyo Shirodaira aveva commentato così l’annuncio della seconda di In/Spectre:

“Non mi aspettavo una seconda stagione dell’anime, dunque sono onestamente scioccato. Stavo pensando, in realtà, che fosse ora di rivedere la signorina Iwanaga nella cascate Reichenbach, ma a quanto pare non dovrò fare altro che farmene presto una scorpacciata. Comunque, anche se è caduta in quelle cascate, probabilmente utilizzerà un kappa o altro per sopravvivere, per poi tornare felice e contenta. Continuerò a guardare la nostra saltellante e chiacchierona signorina Iwanaga nella serie animata.”

Akari Kito, voce di Kotoko, aveva aggiunto:

“L’anime In/Spectre sta per continuare con la seconda stagione!! Ero così emozionato quando ho sentito la notizia che sono stato felice tutto il giorno. Sono emozionato dal fatto che vedrò di nuovo Kotoko, Kuro-senpai e gli yokai dell’anime! Inizierò ad allenarmi e a potenziare tutti i muscoli intorno alla mia bocca sin d’ora per prepararmi di nuovo al ruolo, dunque spero che tutti aspettino con trepidazione la nuova stagione!”

A proposito dell’anime

La prima stagione dell’anime è stata una coproduzione di Crunchyroll e parte della lista di Crunchyroll Originals. La serie è stata presentata in anteprima in Giappone nel gennaio 2020, per un totale di 12 episodi disponibile su Crunchyroll Italia che descrive così la trama:

La diciassettenne Kotoko si trova in una situazione particolare. Quando era piccola è stata rapita dagli spiriti chiamati yōkai ed è tornata senza una gamba e un occhio. Ha da allora la capacità di comunicare con gli esseri dell’oltretomba, sia positivi che pericolosi. Kotoko è sola in questo mondo finché Kurō, il ragazzo per cui ha una cotta e che guarda da lontano, incontra uno yōkai! Come se essere toccato dal sovrannaturale non fosse abbastanza, anche la vita del ragazzo è un disastro.