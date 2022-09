Lo Spider-Man Cinematic Universe della Sony continua ad avere problemi. Nella giornata di ieri, infatti, Variety ha annunciato che Kraven il Cacciatore e Madame Web, due spinoff incentrati su personaggi dei fumetti molto vicini all’uomo ragno sono stati ufficialmente rimandati. Il secondo è stato addirittura spostato al 2024.

Gli spinoff su Kraven e Madame Web sono stati rimandati

Queste le nuove date: Kraven il Cacciatore, inizialmente previsto per il 13 gennaio 2023, uscirà nelle sale il 6 ottobre 2023, mentre Madame Web è stato spostato dal 6 ottobre al 15 febbraio 2024. Il primo film vedrà Aron Taylor-Johnson (adesso nelle sale con Bullet Train) nel ruolo di una delle nemesi più celebri di Spider-Man sebbene non è ancora chiaro se l’uomo ragno apparirà in qualche modo. Il villain dello spinoff sarà lo Straniero (the Foreigner), interpretato da Christopher Abbott.

Apparso per la prima volta sulle pagine dei fumetti del 1986, lo Straniero è un maestro assassino nonchè ex marito di Silver Sable, altro personaggio ben noto ai fan dell’uomo ragno. A interpretarlo ci penserà Christopher Abbott, star della serie Catch-22 e nominato ai Golden Globe. Nei fumetti Marvel lo Straniero è stato anche coinvolto nell’uccisione di Ned Leeds, il giornalista del Daily Bugle che poi si trasformò in Hobgoblin, oltre a scontrarsi in diverse occasioni con Spider-Man.

Madame Web si concentrerà invece su un altro personaggio celebre dei fumetti di Spider-Man, ovvero Cassandra Webb, una mutante con i poteri della telepatia e chiaroveggenza. Sulle pagine cartacee è ritratta come una donna anziana, mentre nello spinoff Sony sarà interpretata da Dakota Johnson. Per questo motivo hanno in molti ipotizzato che il film potrebbe non essere incentrato sull’originale Madame Web. Nel cast anche Sydney Sweeney, nota per aver interpretato Cassie Howard in Euphoria, apprezzata serie di HBO dove recitava un’altra attrice legato al Ragno, Zendaya, la MJ del Marvel Cinematic Universe.